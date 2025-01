Joven pierde su trabajo y su padre lo sorprende con INESPERADO mensaje: "No te voy a soltar la mano"

27/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven causó revuelo en redes sociales tras no dudar en mandarle un audio a su padre contándole que se había quedado sin trabajo, sin imaginar que él le aseguraría que podía contar con todo su apoyo en ese complicado momento.

Los padres no dudan en garantizar el bienestar de sus hijos sin importar la edad que tengan. Además, buscan la forma de demostrarles que siempre podrán contar con ellos de forma incondicional y estarán detrás de ellos con palabras de aliento cuando sientan que no pueden más ante cualquier problema en la vida.

Padre apoya a su hijo tras quedarse desempleado

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, Fran Ramírez mostró capturas de las conversaciones que mantuvo con su padre por WhatsApp. En las imágenes se ve cómo el joven de nacionalidad argentina le informa que se quedó sin trabajo sin entrar en más detalles del motivo.

Cuando creía que su progenitor daría 'el grito al cielo' molesto porque él se había quedado desempleado, su reacción fue todo lo contrario, lleno de empatía y consuelo.

"Pa, quedé sin trabajo", explicó el chico, a lo cual su padre le respondió: "Tranquilo, ya voy en seguida para que charlemos, esto es así, de eso se trata la vida hijo, de altos y bajos, pero no es el fin del mundo".

Hijo conmovido con mensaje de apoyo

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que el señor mandó un audio de reflexión y cariño para tranquilizar a su hijo, asegurándole que no todo estaba perdido y en unión familiar podrían salir adelante. Incluso, aprovechó en resaltarle que no tenía nada de qué preocuparse, ya que mientras él y su madre sigan con vida, siempre podrá contar con ellos.

"Ya te lo dije el otro día, para eso están los padres Francisco, me tenés a mí, yo no te voy a soltar la mano, si hay deudas veré cómo las pago, despreocúpate, veremos qué se hace, quedate tranquilo, sabés que podés contar conmigo para lo que sea", agregó.

Reacciones a la conmovedora respuesta del padre

El video se viralizó rápidamente logrando alcanzar más de 3 millones de reproducciones y superando los 420 mil 'me gusta'. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, destacando la valiosa actitud del padre por demostrar su amor y apoyo incondicional a su hijo Fran.

Asimismo, otros aprovecharon la oportunidad de pedir que sus padres también puedan seguir el ejemplo y estar más pendientes de lo que les pueda suceder a sus hijos antes de que sea demasiado tarde.

"No lo sabés, pero lo tenés todo", "los que tenemos un viejo así somos los verdaderos afortunados", "no te das una idea de la fortuna que tenés hermano", expresaron los internautas en TikTok.

De esta manera, un joven llamado Fran subió a las redes un audio de su padre que le envió como respuesta a su confesión de haberse quedado sin trabajo. Su progenitor le aseguró que podía contar con su ayuda.