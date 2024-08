Joven queda en SHOCK al ver que antiguo poblador tenía su mismo corte de cabello: "Viajero del tiempo"

15/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales sorprenden con un polémico video donde un joven quedó en shock al darse cuenta de que la estatuilla de un antiguo poblador tenía su mismo corte de cabello.

Muchas personas acuden a museos para poder conocer más sobre la cultura e historia de sus respectivos países. Sin embargo, según la escena, un visitante se llevó una impactante sorpresa que hizo volar su imaginación.

¿Reencarnó mil años después?

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se puede observar a varias personas admirando algunas piezas de cerámica y arcilla que recreaban algunos personajes de la historia. Sin embargo, quien se roba las miradas de todos es un joven en particular, que luce un polo crema.

El chico se queda parado delante de la estatuilla que reconstruyó el rostro de un antiguo habitante, que, sorprendentemente, tenía un corte que tenía gran similitud con el suyo en ese momento.

"Su corte del año 1000 a.C.", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones. Con ello, algunos internautas aprovecharon en abordar a profundidad el tema de la evolución humana.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en bromear, asegurando que quizás se trataría de una "reencarnación", porque el joven era "la viva imagen de la estatuilla".

Incluso, algunos remarcaron que podría ser un sucesor o descendiente de esa persona que marcó parte de la historia de su localidad, que no fue revelada.

"Reencarnó mil años después y está viéndose frente a frente", "¿reencarnó?", "cuando no se necesita prueba de ADN", "esa visita al museo lo llevó directamente a su árbol genealógico", "no lo van a dejar salir", "es un viajero del tiempo", "será un familiar suyo", "¿sería evolución o involución?", "cortes que no pasan de moda", "el verdadero old school", "el mejor reencuentro con sus antepasados", "corte tradición familiar", "cuando eres la estrella del 'Museo, cobró vida'", "evidencia de que la sociedad luchó años para evolucionar y ahora estamos retrocediendo al inicio", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

De esta manera, el clip se viralizó al ver que un joven acudió al museo y quedó atónito al percatarse que un antiguo poblador tenía su mismo corte de cabello, generando un gran revuelo en las redes sociales.