Joven se realiza una limpia en el Barrio Chino para superar a su ex: "De que te olvido, te olvido"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares como el caso de una joven peruana que no lo pensó dos veces y acudió al Barrio Chino para que la ayuden a olvidar para siempre a su expareja, quien al parecer le dejó con el corazón destrozado.

Muchas parejas se juran amor eterno, pero debido a distintas circunstancias, deciden terminar su relación ya sea en buenos términos o debido a algunas infidelidad o conflictos que no lograron solucionar en paz.

En la escena se ve a la joven muy concentrada mientras que el conocido John Choy le realiza una efectiva 'limpia de aura' para que así pueda conseguir dejar en el pasado a su ex y todas las promesas que se hicieron cuando estaban juntos.

El astrólogo comenzó la ceremonia haciendo uso de los objetos necesarios para que el ritual funcione mientras decía algunas palabras que llamaron la atención, no solo de la joven, sino del resto de personas que presenciaban la escena.

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros aprovecharon en preguntar si la joven tuvo éxito con su ritual, ya que ellos atravesaban la misma situación en su vida sentimental.

Por otro lado, algunos usuarios revelaron algunos métodos y consejos para que puedan superar una ruptura, así como señalar que deberían tener más amor propio y si desean dejar en el pasado a su ex es mejor comenzar por bloquearlo en todas sus redes sociales y encontrar una forma de entretenerse para no seguir pensando en él.

"No sabía que hacían eso, apenas llegue al Barrio chino me hago la limpia caray", "ya sé cómo dejar de que me guste", "necesito ir al Centro", "se hace lo necesario para sacarlo del corazón", "jajajaa, fácil y soy yo", "que alguien me diga si funciona", "¿funciona? Testimonios verdaderos por fa", "si me ven en el Barrio chino, no me digan nada", "pero de que te olvido, te olvido", "ya lo superaré", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.