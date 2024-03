Joven se separa de su pareja y su familia le organiza una fiesta de 'bienvenida de soltera': "¡Por fin libre!"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven identificada como Marsella Reynolds, se vio sorprendida por la fiesta que preparó su familia para celebrar que ya se encontraba soltera tras su divorcio con el padre de sus dos hijos, asegurando que así estará mejor.

Muchas parejas atraviesan complicadas situaciones y conflictos en su relación, por lo cual deciden que es mejor separarse en buenos términos, especialmente si tienen hijos que se pueden ver afectados con sus discusiones.

Felices con su soltería

En el material audiovisual, de solo 44 segundos de duración, se ve a Marsella ingresar a su vivienda y en su rostro se refleja un gran asombro porque delante suyo está cada uno de los integrantes de su familia rodeando una mesa y a un lado tenían preparado un banquete para disfrutar mientras celebraban su regreso a la soltería.

Cada uno de sus seres queridos sostenía un cartel con una palabra que al final formaría por completo la frase: "Mar, esto es para ti, ¡bienvenida a la soltería, al fin!", lo que provocó una gran sonrisa en la joven.

Además, como en toda fiesta, el karaoke no podía faltar como una forma de poder sacar todo lo que lleva dentro con canciones de desamores y traiciones, de una forma divertida y amena.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y felicitar a la familia de Marsella por no dejarla sola en su proceso de divorcio. Por otro lado, algunos usuarios indicaron que lo más probable es que ellos se dieron cuenta antes que ella que algo no andaba bien en su relación.

"Así estaré cuando me llegue el divorcio", "¿por qué a mí no me hicieron esto?", "este es el tipo de familia que todas necesitan", "que nos hagamos despedidas, dice", "si mi familia me hace eso, prometo que me separo", "así se supera rapidito, deberíamos normalizar estas fiestas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter), al ver cómo Marsella Reynolds fue sorprendida por su familia con una gran fiesta para celebrar que por fin se separó de su pareja.