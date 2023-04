Joven viaja a New York y queda decepcionada: "Es una de las peores ciudades"

Muchas personas en el mundo sueñan con viajar a New York alguna vez en su vida, pero parece que no todo lo que brilla es oro. Esta vez, una usuaria de la red social china TikTok, compartió un video comentando su mala experiencia en "la gran manzana" y dijo que jamás volvría porque encontró varias cosas que le parecieron terribles y tuvo malas experiencias.

El video pertenece a la usuaria española que se denomina como @denadiiaa. En dicho clip, ella empieza diciendo que contará su mala experiencia de la ciudad mas visitada de Estados Unidos.

"Hoy les voy a contar porqué Nueva York es una de las peores ciudades en las que he estado, y que jamás volvería a ir, porque me parece que está sobrevalorada. Antes de empezar, quiero decir que si no has estado (en New York), no sabes cómo es, porque no es como las fotos y los videos, no es como la gente le enseña; y voy a hablar desde mi experiencia y mis gustos" empezó diciendo.