Joven visita por primera vez Arequipa y se enamora de su Plaza de Armas: "La más linda de todas"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven decidió visitar Arequipa por primera vez sin saber que quedaría maravillado con su Plaza de Armas y asegurar que el Perú no tiene nada que envidiar a otros países.

Muchas personas deciden conocer primero el Perú antes de emprender un viaje por el extranjero, ya que buscan conocer mejor las costumbres, tradiciones y los más bellos paisajes que posee nuestro país.

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Ramiro, alistó sus maletas y llegó hasta la famosa Ciudad Blanca, conocida por sus edificios construidos con sillar blanco. Durante su recorrido por las principales calles del departamento, descubrió hermosas iglesias y construcciones.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que las edificaciones mantenían un aspecto colonial, por lo cual, los peruanos no tendrían por qué sentir envidia de países europeos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar la opinión de que el Perú posee los más bellos sitios turísticos y que muchos deberían aprender a valorar.

"Confirmo, me encanto, los que conocemos Madrid, Roma, Florencia sabemos que algunas de sus calles y catedrales de Arequipa nos hace recordar Europa", "he viajado a muchos países del mundo, he visto muchas catedrales y me atrevo a decir que la de Arequipa es una de las más bonitas que he visto", "si tan solo la gente amase de verdad esta tierra", "toda Arequipa es hermosa", "hermosa ciudad querida", "la arquitectura que tiene Arequipa parece la Europa colonial", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.