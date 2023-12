Jóvenes ponen dinero en una piñata y la fiesta termina en una pelea campal: "Se desconocieron"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un grupo de jóvenes no dudaron en empujarse y hacer todo lo posible para obtener el dinero que había dentro de una piñata en la fiesta de la que formaron parte.

Muchas personas se encuentran emocionados de poder celebrar al lado de sus amigos y familiares un evento especial en sus vidas como sus cumpleaños, por lo cual organizan cada detalle, compran tortas, bocaditos, regalos y en especial, piñatas, que tradicionalmente es llenada con dulces.

En el material audiovisual, de solo 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que grupo de jóvenes de Tampico decidió llevar las tradicionales posadas navideñas de México, convirtiendo su celebración en un completo caos, ya que todos se desconocieron y dejaron de lado su amistad.

Al ritmo de la canción de Panteón Rococó, "La Carencia", se revela que la piñata que organizaron en la fiesta estaba repleta de varios billetes, por lo cual nadie pudo evitar perder el control y lanzarse sobre ellos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y expresaron que ellos también reaccionarían de la misma forma, ya que atraviesan una crisis económica y deben encontrar la forma de solventar sus gastos.

"Pónganle dinero a la piñata decías, no pasará nada", "solo viendo el video me divertí, ¡seguro esa posada fue legendaria!", "si por una pica fresa desconozco, por 10 pesos más", "quién no se ha descontrolado cuando de piñatas se trata", "cualquiera, si con dulces los adultos le ganamos a niños, por dinero desconozco a todos", "se salió de control", "todos contra todos", "se desconocieron", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.