Jóvenes rompen piñata con fotografías de sus exparejas y causan polémica: "Qué buena terapia"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un grupo de jóvenes no dudaron en romper piñatas que llevaban las fotos de sus exparejas, que les rompieron sus corazones, ya sea por una infidelidad o en "buenos términos".

Muchas personas se encuentran felices de poder compartir distintas aventuras y anécdotas con aquellos que consideran son "el amor de sus vidas", pero todo cambia por completo cuando tienen una ruptura y para superarlas realizan distintas actividades como ir al karaoke o romper las cartas, así como sus fotos.

En el material audiovisual, de solo 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de jóvenes originarios de Zacatecas, en México, festejaron y celebraron su posada navideña de una manera muy original, que les permitió desquitarse y dejar de lado sus decepciones amorosas.

En la escena se ve a una mujer sosteniendo una piñata un tanto particular: estaba decorada con las fotografías de las exparejas que aparentemente habían causado penas al grupo. Seguido a ella, también aparecen algunos hombres que con gran fuerza logran romper el objeto mientras esbozan una sonrisa en sus rostros.

Todo se salió de control, cuando algunos dejaron a un lado el palo con que rompían la piñata y atinaron a hacerlo con sus brazos y a patadas, demostrando que están dispuestos a todos con tal de olvidar a aquellos que les hicieron daño.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Por otro lado, algunos usuarios los felicitaron por su peculiar forma de "llevar una terapia" para superar sus penas amorosas.

"No me den una así que la termino abrazando", "¿les puedo enviar una foto que faltó ahí?", "quiero amigos así", "no me den una así porque hasta los dulces salen hechos polvo", "yo quisiera, pero mis amigos son ex entre ellos", "qué buena terapia", "así hasta le pego con ganas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.