"¿Fue personal?": Cumpleañero golpea a su invitado confundiéndolo con piñata

14/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los cumpleaños reúnen a viejos amigos, la familia y los seres a quienes uno estima. Normalmente la hora de romper la piñata es uno de los momentos más esperados por los asistentes; sin embargo, no fue del todo bien a un invitado que fue golpeado por el cumpleañero tras confundirlo con una piñata.

Lo confundió con piñata

El clip viral titulado: "A lo que yo vine fue a esto" le pertenece a la cuenta de Tiktok: @hortensia.1996 y nos muestra el preciso momento en que un adulto le propina un 'madrazo' a su invitado tras confundirlo con su piñata de cumpleaños.

Los cumpleaños con sorpresas, juegos y la esperada hora de la piñata, normalmente los relacionamos con los más pequeños de la casa. Sin embargo, cumplirles el sueño a nuestros padres o abuelos de tener una de esas celebraciones a su avanzada edad no es una mala idea.

Porque lo más probable es que cuando fueron niños no tuvieron la oportunidad de celebrar "su fiesta" porque quizá no tuvo los medios para hacerlo, o en caso contrario, sus padres no acostumbraban a realizar fiestas con el motivo de "una vuelta al sol" más.

Sea el caso que fuere, conmemorar una fecha especial en cualquier momento de nuestras vidas es un momento que nunca se olvida. Tanto para el que cumpleañero como para los invitados. Y en esta ocasión el que nunca va a olvidar una celebración natalicia será el invitado 'al cumple'.

Al llegar la hora de romper la piñata, uno de los asistentes se para en una silla para sostener una botella de Cristal que cumplía la función de lo que se tenía que romper en ese momento. Mientras que por otro lado, la esposa del cumpleañero le daba las vueltas respectivas para que dé los golpes a su 'cerveza chelera'.

El hombre con los ojos tapados y ya mareado empieza a dar los golpes "al Cristal", ¡pero no! Era a su invitado.

Reacciones ante el video viral

El video difundido en TikTok cuenta con miles de reproducciones, 996.3 mil reacciones, 13 mil comentarios y 79.3 mil compartidos.

Como era de esperarse el clip desató la risa de los internautas quienes no dudaron en comentar sarcásticamente: "Ya era personal xd", "intentando dormir sin reírme", "cómo es posible este suceso", "el audio bien sincronizado jajaja", son algunos de los comentarios en la plataforma china.

Es así como conocimos el caso de un cumpleañero que golpeó a su invitado tras confundirlo con una piñata, un suceso que no pasó desapercibido y se hizo viral en TikTok.