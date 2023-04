"Jugaba su equipo favorito": Su esposa estaba por dar a luz, pero él decidió ver fútbol

La llegada de un bebé es el más esperado por los padres y sus familiares. Muchos se encuentran muy preocupados por cómo será la labor de parto de las madres, sin embargo, la reacción de este padre sorprendió a muchos en redes sociales.

El video publicado por la cuenta de Amber Louise Tilley causó controversia entre sus seguidores de TikTok por ver a su esposo disfrutar de un partido de fútbol mientras ella estaba en labor de parto.

La mujer justificó la acción de su esposo bromeando y decir que "él llevó el nivel de fanatismo del fútbol a uno más grande", sin embargo, esas palabras generaron más la molestia de sus seguidores.

La dueña de la cuenta de TikTok manifestó que no se molestaba por la actitud de su pareja y mencionó que solo estaba relajándose y que el partido debió ser de un equipo muy importante por tener toda su atención en él.

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente en tendencia en redes sociales y generó opiniones divididas entre los seguidores de la cuenta.

Algunos usuarios se mostraron en contra de la actitud que mostraba el esposo de la mujer en el video alegando que debió estar más preocupado por la salud de su esposa y de su bebé que se encontraba por nacer.

"Nunca le haría esto a mi esposa que me trae un hijo", "eso es triste", "¿no te sentiste enojada?", pero Amber respondió a sus críticos: "no puedo enojarme cuando soy yo quien lo preparó. Estaba haciendo tiktoks, somos súper relajados y cuando llegó el momento de gritar y empujar, estaba justo a mi lado sosteniéndome el cabello, la mano, tenía el ventilador frente a mí, todo lo que necesitaba, no era tan profundo".