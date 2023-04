Joven expone sobre métodos anticencoceptivos en el colegio y todos sus compañeros tienen hijos

Una usuaria de Tiktok se volvió viral en la red social china, esto debido a que publicó un video donde comenta que hace años expuso sobre los métodos anticonceptivos en el colegio y ahora todos sus compañeros tienen hijos. Además, ella se animó a pedir disculpas por no haberse explicado bien durante aquella presentación.

La usuaria identificada como Jay Jay, empezó el video diciendo que le parece increible que ya todos sus compañeros tengan hijos, y además bromea sobre que ella no sabe como se conciben los bebes.

"No puedo creer que todos mis compañeros del colegio, bueno casi todos ya tengan hijos. Yo ni siquiera sé cómo se hacen. Bueno en realidad si sé cómo se hacen, porque yo expuse en el colegio sobre los métodos anticonceptivos" empieza comentando la chica en el video.

Luego de esto, ella comentó que se siente apenada porque posiblemente es culpya suya que sus compañeros hayan tenido hijos, debido a que posiblemente no se explicó bien en la exposición que hizo hace varios años cuando estaba en el colegio.

"Siento que en mi exposición no me he dejado entender, perdónenme, perdónenme, todo es mi culpa, ya perdónenme porfavor", es la frase con la que la usuaria de TikTok cierra del video de forma sarcástica.