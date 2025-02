¿Kenji Fujimori postulará en las elecciones de 2026? Excongresista se pronuncia con peculiar video

28/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Kenji Fujimori continúa generando polémica en su faceta como influencer. Desde su plataforma 'Tampoco, Tampodcast', el excongresista difunde videos en donde no solo aborda asuntos relacionados al entretenimiento peruano, sino también a los proyectos que tiene en su vida personal. Recientemente, llamó la atención uno de sus contenidos, en donde aclaró si tiene o no la intención de participar en las elecciones de 2026.

Kenji despeja dudas sobre su postulación en 2026

A través de su cuenta oficial en TikTok, el hijo menor de Alberto Fujimori compartió un clip en donde se refirió a lo que muchos de sus seguidores le piden: ser candidato presidencial. Por tal motivo, Kenji optó por aclarar las dudas, y no tuvo mejor idea que pronunciarse al respecto con el humor que lo caracteriza.

Sumándose al trend de 'la novia fugitiva', el hermano de Keiko Fujimori deslizó cualquier probabilidad de tentar el sillón presidencial. "Cuando todos me piden que postule el 2026", se lee en la descripción del clip, en donde Kenji abandonó la escena corriendo al mismo estilo que la mujer con el fondo musical de 'Die With a Smile'. "Discúlpenme todos, pero no acepto", manifestó.

Cabe destacar que esto hace referencia a lo ocurrido con Elena Barrantes, una pobladora de Bagua que se volvió viral tras dejar plantado a su novio el día de su boda. Así, Kenji Fujimori descartó que, por el momento, tenga pensado participar en las elecciones generales, probablemente porque planea enfocarse en su proyecto como creador de contenidos.

¿Qué dijo sobre su futuro en la política?

En el primer episodio de su podcast, el excongresista naranja se refirió ampliamente respecto a su futuro en la política. Tras consultarle a su esposa, Ericka Muñoz, qué opinaba al respecto, ella aseguró que lo apoyaría sea cual sea el escenario. Sin embargo, Kenji aclaró que existen restricciones en su contra que le prohíben tentar un cargo público.

"Aterrizando las cosas. Yo estoy inhabilitado de ejercer cargo público, de ejercer política. Por un año y ocho meses, y también prohibido de ejercer cargos públicos por la sentencia de cuatro años y medio (...) Pero los tiempos de Dios son perfectos, y solo el todopoderoso sabe por qué hace las cosas", puntualizó.

Nuevamente, Kenji Fujimori se refirió a la posibilidad de postular en las próximas elecciones generales. Fiel a su estilo, el excongresista compartió un video en donde aclaró, con el tren de 'no acecto', que no tiene la intención de ser participar en los comicios electorales del año 2026.