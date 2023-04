"La infidelidad se paga cara": Pareja firma contrato donde si uno le es infiel al otro debe pagar

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes social encontramos videos de entretenimiento, retos virales en parejas y bailes. Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok @los_chikiis generó el asombro de sus seguidores. En el material audiovisual se visualiza cómo dos jóvenes mexicanos deciden castigar a quien sea infiel en su relación con una suma monetaria.

"Pareja prevenida vale por dos"

Con el fin de evitar que haya traición en su relación sentimental, optaron por firmar un contrato para que uno pague al otro si en caso es infiel. Cada uno se muestra optimista y conforme con su decisión y firman el documento frente a la cámara donde la penalidad es pagar la gran cantidad de 10.000 pesos por cada año que estuvieron juntos. Según indicaron en el video llevan actualmente dos años de relación.

"Porque ser infiel sale caro, aquí mi novia y yo tuvimos la grandiosa idea de hacer un contrato en el que pusimos que si alguno de los dos le es infiel al otro, terminará la relación y aparte de eso le tendrá que pagar al engañado 10 mil pesos por cada año que nos hizo perder. Ya llevamos dos", señaló el novio en el clip.

Asimismo, indicó que todas las demás parejas deberían ponerse listos y atentos, tomando su ejemplo para "fortalecer su relación". "Porque pareja prevenida vale por dos", se lee en la descripción.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintas redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la idea de esta joven pareja mexicana. Sin embargo, otros no dudaron en señalar que deberían hacerlo más formal llevando el contrato ante un notario.

"Que sea notarial, así tiene validez", "millenials descubriendo el matrimonio", "tiene que ser notariado para que sea legítimo", "para compensar el pago de la terapia", "un gran trato, solo me falta pareja", "¿pueden subir la plantilla del contrato para aplicarlo con mi pareja?", "este hombre es inteligente si no tiene timbre no es válido", "no pensé que alguien más tendría mi idea", "¡ay, padrino! dirás que te vas a enterar, en todo caso tú serás el culpable, ellas no pierden", "el verdadero 'juntos hasta la muerte'", "qué bonita pareja que se tienen mucha confianza", "terminar antes de un año entonces", "así le ponen ganas a la relación", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.