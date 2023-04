"Cada logro es tuyo": Joven le dedica su título universitario a su madre

En redes sociales encontramos videos donde distintos jóvenes buscan la forma de agradecer a sus padres por todo el apoyo que les dieron desde pequeños. Algunos optan por dar regalos y otros dedican sus logros profesionales como triunfo de sus padres.

Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok, Antonio Chávez, un joven mexicano que vive en Estados Unidos, conmovió a sus seguidores por romper el protocolo de su ceremonia de graduación delante de todos.

En el material audiovisual se ve cómo el joven no se quedó con su toga y birrete, sino que vistió a su madre con ellos, pues quería destacar todo el trabajo que hizo para que ese momento fuera posible. El gesto de agradecimiento fue captado y en las imágenes se puede ver cómo Antonio besa a su madre por el cariño y apoyo brindado durante sus estudios a lo largo de su vida.

"La cantidad de veces que imaginé lo hermosa que también te verías con una toga y birrete, sosteniendo tus títulos. Siempre me dijiste que debería estar haciendo esto por mí, pero siempre ha sido por ti. (...) Juntos empezamos sin nada, desde niño me prometí a mí mismo que trataría de darte todo. Con estas titulaciones que ahora son tuyas, en Psicología y Español. Que estas sean solo una prueba de que nunca me has fallado a mí, ni a ti misma, mamá. Te amo", manifestó emocionado hacia su madre.