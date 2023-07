"La vida da muchas vueltas": Abogada revela el motivo por el cual decidió trabajar como mesera

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes logran cumplir una de sus metas profesionales y conseguir la carrera de sus sueños, pero por distintas circunstancias de la vida no la ejercen, tal como el caso de Yanira Ayvar, una joven peruana, quien reveló que pese a haberse recibido de abogada y completar dos maestrías en Chile, tomó la decisión de trabajar como mesera.

Abogada con dos maestrías

En el video compartido en su cuenta en la plataforma asiática de TikTok, Yanira Ayvar decidió responder a una interrogante que se repetía constantemente en su red social, ya que siempre subía clips donde se le ve trabajando en un restaurante.

¿Y qué haces de mesera, teniendo títulos? Trabaja en tu profesión y en tu país, se lee en la interrogante realizada por su seguidora llamada 'Norkita'. A lo cual la joven peruana respondió: "Para que vean que no todo es lo que parece y la vida da muchas vueltas".

La joven señaló que no tenía nada de malo ser mesera, "no es más o menos que otro trabajo", y que se debería "respetar cualquier trabajo". Además, comenzó a contar que siempre había tenido su vida planeada y que desde chica deseaba continuar sus estudios en España, pero el destino tenía otros planes para ella.

Trabajo la ayudó a independizarse

Tras vivir un tiempo en Chile, conoció a un hombre y terminó viviendo con él, pero la ilusión se acabó. Por ello, tuvo que continuar sus estudios en el país sureño con apoyo de sus padres. Al ver que le quedaba un poco de tiempo libre decidió buscar otra opciones laborales.

"Conseguí trabajo como mesera y la verdad es que me gustaba ese empleo y no creí que se podía ganar tanto siendo mesera", comentó la joven peruana, resaltando que ese trabajo no solo le permitió cubrir sus gastos sino también alquilar un departamento y conocer a destacados personajes del fútbol, políticos y del espectáculo.

"Si tienes un tiempo extra y quieres hacer plata extra está bien. La idea es que lo disfrutes", aconsejó la joven. "Yo sabía que quería ser mesera en ese momento porque me ayudaba a completar mis estudios, pero también sabía que en un futuro iba a ejercer como abogada. Eso nunca cambió", expresó Yanira Ayvar.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por salir adelante a pesar de los cambios de planes en su vida.

"En Alemania yo trabajé de mozo, ayudante de cocina, mecánico, mientras hacia mi maestría y eso me permitió mantenerme solo", "la gente critica cualquier cosa, al final cada uno tiene sus metas y sabe como cumplirlas", "estudié Administración, hoy me dedico hace ya unos años a fabricar muebles, es mi pasión y estoy estudiando diseño a mis 54 años", "no todo es dinero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde una joven peruana abogada con dos maestrías decidió trabajar como mesera en Chile, hizo que muchos usuarios aprovecharan en contar sus experiencias de vida y en señalar que muchas veces uno debe buscar la forma de obtener dinero que los ayude a solventar sus gastos.