Las redes sociales cambiaron muchos aspectos de la vida humana, uno de ellos fue la manera de conocer a nuevas personas. En ese sentido, el reciente caso engloba a una joven que viajó hasta otro país para conocer a su pareja virtual, pero lamentablemente él nunca llegó a recibirla al aeropuerto como habían coordinado.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció a la fémina bastante feliz al llegar a su destino; puesto que conocería en persona a su novio extranjero. Al respecto, la muchacha apuntó que conoció al sujeto mediante Facebook y tuvieron varias conversaciones, durante un largo periodo.

De esta manera, iniciaron una relación a distancia y coordinaron un encuentro presencial para reforzar sus sentimientos. La joven fue quien se ofreció a trasladarse hasta la ciudad natal del muchacho, pagó el pasaje de ida y voló a otra nación, todo por amor.

Arribado el destino, la enamorada doncella escribió y llamó a su "novio" en múltiples oportunidades. Sin embargo, nunca volvió a obtener respuesta de él, por lo que, se habría tratado de una farsa o lamentable broma.

Comprendida la situación, la fémina compró el primer pasaje de regreso a Venezuela, de donde es originaria.

Respecto al caso, miles de internautas lamentaron la ingenuidad de la jovencita, ya que las redes sociales son plataformas endebles para que las personas tomen acciones importantes, en base a ellas.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@mathiasbravo11" en TikTok tiene, por el momento, más de 800 mil reacciones, 107 mil likes, 3482 comentarios y más de dos mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Por eso yo no iría a ningún lado, si quiere conocerme que venga hacia mi", "Yo me quedo haciendo turismo", "Reina no te desanimes, a lo mejor te están protegiendo desde arriba", "Dios tendrá algo mejor para ti", "Chica, la idea es que vaya hasta donde tú estás", "Donde estará la mente de las chicas de coger un vuelo sin saber que clase de persona conocerá".

