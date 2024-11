Lionel Messi y su EMOTIVO gesto con un niño que lucha contra un cáncer cerebral

08/11/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un pequeño niño, de tan solo 14 años de edad, fue sorprendido por Lionel Messi con un emotivo gesto tras conocer su historia y su lucha contra el cáncer cerebral y de médula espinal. La escena se viralizó en redes sociales como la famosa plataforma china de TikTok.

El futbolista argentino sigue sorprendiendo a sus hinchas y no solo por sus grandes habilidades en el balompié, sino también por no dudar en cumplir con los sueños de aquellos que atraviesan complicados momentos en la vida, como la del pequeño Mateo Spina, de nacionalidad chilena.

Lionel Messi cumple el sueño de un niño

Según las imágenes difundidas, se ve el preciso momento en que Mateo, quien vive actualmente en Estados Unidos, para seguir con su tratamiento que le permita combatir la dura enfermedad del cáncer, llega hasta el campo donde se encuentra Messi entrenando gracias al apoyo de un presentador identificado como Rafael Araneda.

El futbolista se acercó hasta el menor y no dudó en abrazarlo para darle ánimos para que no se dé por vencido en su ardua lucha y posteriormente sacarse fotos junto a él y su familia. Pero no todo quedó ahí, ya que le firmó la camiseta que llevaba puesta con el número 23.

"Para Mateo, con cariño, Leo", escribió el jugador argentino, sin retirar su gran sonrisa para demostrarle que no está solo y que siempre podrá contar con el apoyo de sus seres queridos tras afrontar una complicada situación a una corta edad.

Niño conmovido por gesto de Messi

Tras la conmovedora escena, el pequeño Mateo decidió subir las fotos en su cuenta de Instagram y contar la emoción que sintió al poder cumplir su sueño de conocer en persona a Lionel Messi y que le permitieran hacerlo al lado de su querida amiga de 'cuatro patas', Lulu.

"¡Conocí a Messi y cumplí mi sueño! Lulu también lo conoció, es la primera perrita que permitieron entrar al club. Me siento tan feliz como no lo imaginan, acompáñenme a seguir cumpliendo sueños", se lee en el post donde se ve al niño con su cabellera corta, aparentemente por las quimioterapias.

Reacciones a la emotiva escena en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al futbolista por no dejar pasar la oportunidad de brindar su apoyo al niño Mateo.

"Cuando se tiene un objetivo en mente, está, te enfoca hacia eso! Gracias por recordármelo", "me alegra que hayas conocido a tu ídolo", "bravo Messi, por cumplir su sueño", "Felicidades Mateito te lo mereces vos y tu guerrera madre", expresaron los internautas.

De esta manera, el clip generó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un niño de 14 años que lucha contra un cáncer cerebral y de médula espinal cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi.