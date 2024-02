¡Llamasutra en Machu Picchu! Auquénidos causan sensación al aparearse en grupo: "Ya no hay respeto"

Viajar a Machu Picchu es uno de los sueños más preciados de muchos turistas nacionales y extranjeros debido a la historia, flora y sobre todo la fauna que posee dicho lugar. En esta ocasión, un visitante a la ciudadela inca quedó impactado al presenciar el apareamiento de tres llamas a plena luz del día.

Es usual ver a este tipo de auquénidos en la ciudadela incaica debido a que es su hábitat natural. Sin embargo, lo que uno no espera encontrarse mientras disfruta de un paseo es a un grupo de llamas apareándose en pleno pasto.

Ello le ocurrió al usuario @guia_daniel, quien capturó el preciso momento en el que este trío de animalitos saciaban sus instintos sin importar que haya una gran cantidad de gente a su alrededor.

En el clip audiovisual de 21 segundos de duración se puede ver a tres llamas, dos blancas y una de tonos marrones, posadas una sobre otra, mientras que a unos metros se encuentra otro auquénido totalmente despistado.

El video titulado 'El verdadero Llamasutra: Se perdió el pudor en Machu Picchu', el cual llevaba como música de fondo la canción de 'Tusuykusun' de Damaris, obtuvo un total de 760 mil reproducciones, más de 100 mil 'me gusta' y casi 1500 comentarios en la famosa red social TikTok.

Como era de esperarse, el video prontamente se volvió viral, logrando obtener una gran cantidad de comentarios donde muchos usuarios tomaron con gracia la inesperada escena de los animalitos andinos que viven libremente en la ciudadela inca.

"La cuarta llama: Soy la llama que nunca llaman", "Un trío 'llamativo'", "Llamasutra", "¿A eso se refiere con la llama del amor?", "En la vida me tocó ser la cuarta llama", "Hasta ellos y yo nada", "La cuarta llama: "Hey, no grabes", "No hay respeto", "Es una llama de tres pisos", "Son las llamas del amor", fueron los comentarios que dejaron algunos usuarios en el video que se volvió viral.