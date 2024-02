Joven prepara cerveza filtrante y usuarios reaccionan en TikTok: "Mi desayuno todos los días"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven sorprendió a todos al mostrar cómo preparaba una cerveza filtrante, dejando de lado las tradicionales infusiones como manzanilla, té, anís, hierba luisa, entre otros.

Muchas personas no dudan en sorprender a sus familias con espectaculares desayunos, pero esta vez, un hombre identificado como JCarlos en la famosa plataforma china, asombró a todos sus seguidores con su curiosa forma de hacer su bebida.

En el material audiovisual, de solo 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un vaso con agua se encuentra en medio de la mesa y al lado un sobre donde vendrían varios sachets filtrantes de cerveza, que procede a sumergir lentamente para disfrutar de un momento de relajo junto a esta bebida.

Al inicio el color del agua es cristalina, pero una vez que el filtrante es sumergido este cambia su color al de la tradicional bebida alcohólica de una marca conocida en el país.

"¿Y en tu barrio ya venden las 'chelas' filtrantes? Ya no hay excusas para no tomarse unas chelas", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso preguntar al creador de contenido dónde podrían comprar el filtrante para poder consumirlo junto al resto de sus familiares y amigos.

Por otro lado, algunos usuarios señalaron que se trataría de una broma y el cambio de color de la bebida sería por parte de una edición. Mientras que otros afirmaron que sería "un emprendimiento del joven", por lo cual aplauden su creatividad.

"La solución", "para engañar a la mente", "nuevo emprendimiento", "no le muestres a mi tío", "traeré mi Pilsen filtrante", "punto de venta por favor, que mañana es sábado y me da una sed que no se puede aguantar", "¿sale su tecito?", "mi desayuno todos los días", "¿dónde lo consigo?", "ja, ja, ja, ya no hay excusas", "lo llevaré a las pichangas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.