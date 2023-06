"Lo que ella diga": Hombre causa furor al ir al supermercado con una peculiar lista

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Todo vale! Las redes sociales nos sorprenden una vez más con una hilarante escena protagonizada por un joven que tuvo que ir al supermercado con una curiosa lista hecha por su pareja para evitar que se equivoque al momento de comprar.

Para evitar errores

En el video compartido por la cuenta de @loquedigamimujer, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra en el interior de un supermercado y saca de su bolsillo una gran lista que llama la atención de todos al tener pegado imágenes de los productos que se necesita comprar.

"La lista de la compra que me da mi mujer", se lee en la descripción del video de 13 segundos, dejando entrever que el hombre puede ser un tanto despistado y no saber correctamente cuáles son los productos y las marcas que normalmente compra su esposa para su hogar.

Al parecer la lista hecha por la mujer sirvió, ya que el joven pudo identificar rápidamente cada una de las marcas que pedía y no se equivocó al momento de escoger. ¡No había forma de cometer un error!

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de mujeres que aplaudieron la ingeniosa idea de la esposa del joven, para que así no lleve cosas equivocadas a su casa.

"Sí, porque por más que les explicamos nunca encuentran nada", "no la dejes escapar, esa mujer sabe", "solo así entienden", "¿por qué no se me ocurrió antes?", "ay señor, excelente consejo, porque no saben hacer las compras correctas", "ciertamente debes especificar y así te lo evitas que buena lista", "excelente idea, así ya no llaman cada 5 minutos", "con dibujitos sí funciona", "muy buena idea, así mi esposo no se equivoca", "mi esposo sabe más que yo hacer la compras y conoce todos los productos ya", "yo tengo que buscar la imagen y todo por WhatsApp porque es la única manera que compre correcto", "yo mandándote captura de los artículos que tienes que comprar", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, muchos usuarios de las redes sociales señalaron que la lista enviada por la mujer del joven del video, era una gran idea para que los hombres no cometan errores al momento de ir al supermercado a realizar las compras y escojan las cosas como deben de ser.