"Lo lleva en la sangre": Niña sorprende al vestir como chuto y bailar tunantada

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos niños y jóvenes prefieren escuchar música moderna o que se han vuelto en tendencia en la actualidad como el reguetón, pero un video compartido por la cuenta de @mayteee.soto, en la plataforma china de TikTok, nos demuestra que aún existen niños que admiran las danzas más tradicionales del Perú.

Niña baila tunantada

En el material audiovisual, de 44 segundos de duración, subido por Mayte Soto, se ve cómo una pequeña niña se vistió como un chuto y demostró sus mejores pasos al ritmo de la tunantada, danza típica de la región Junín.

Con su máscara, su traje negro con diseños de flores y su látigo, la menor impresionó al público, ya que al parecer sería la única pequeña que formaba parte del elenco, porque se visualizan a otras personas de mayor edad a su alrededor.

El baile de la pequeña se ganó la admiración de muchos, quienes no dudaron en aplaudir su aprecio por la música andina y demostrar gran profesionalidad y, también mostraron palabras de felicitaciones hacia sus padres por inculcarle desde tan corta edad el amor por el Perú.

¿Qué es la tunantada?

La tunantada fue declarada el año 2012 como Patrimonio Cultural de la Nación, generando grandes celebraciones en sus festividades del 20 de enero en Yauyos, Jauja.

Es un baile de Jauja con raíces coloniales de las etnias originarias, xauxas, amazónicas, andinas, españolas y mestizas, que expresa la forma de vida de la sociedad jaujina, donde cada bailante tunantero representa a un personaje emblemático con una danza y coreografía rica como fuente artística.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperar, las reacciones de los seguidores de la cuenta de TikTok, que logró alcanzar las 12 mil reproducciones. Además, muchos aplaudieron a la pequeña por danzar con mucho orgullo.

"¡Qué lindo baila!", "tan bella bailando la tunantada", "esa niña bella me emociona", "es la nueva generación de tunanteros", "¡qué elegancia la de Francia!", "baila con mucha pasión", "lo lleva en la sangre", "¡qué ternurita!", "qué bueno que hay una nueva generación de tunanteros", "si mi futura hija no baila así entonces no quiero nada", "qué hermoso baila hasta me dio ganas de contratarla", "muero de amor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la plataforma china.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por mostrar a una pequeña lucir su mejor traje y sacar a relucir su pasión por la danza al ritmo de la tunantada.