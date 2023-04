"Qué emoción valorar a los padres en vida": Jóvenes deciden dar un emotivo detalle a su papá

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales podemos ver distintas escenas y videos donde hoy en día, los jóvenes buscan la mejor forma de sorprender y agradecer a sus padres por todo el apoyo que recibieron por parte de ellos.

Es así como un video publicado por la cuenta de @hayomavlog, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a más de un seguidor por la conmovedora escena que protagonizaron dos hermanos en Jauja.

En el material audiovisual se ve cómo un joven comienza a vestirse con el traje típico de la tunantada y pasa a practicar los principales pasos de esta danza peruana al ritmo de "Recuerdos de Julcán", del 'Poeta de la Canción' Marco Antonio Moreno.

¿Por qué eligieron esta danza?

Pues ambos hermanos manifestaron que su papá es amante de esta música, al ser natural de Jauja, además de asistir a los principales eventos que realiza su comunidad con esta danza típica.

Es por ello, que luego se ve al joven ya disfrazado delante de su padre, quien no tenía idea de lo que le esperaba. Ambos comienzan a bailar y poco a poco su hijo comienza a retirarse la máscara y descubre su identidad, dejando a su papá muy sorprendido y no dudó en darle un fuerte abrazo de la emoción.

Paso seguido, llega el turno de su hermana quien también disfrazada con el traje típico, muestra sus mejores pasos de tunantada delante de su padre y al momento de sacarse la máscara, su progenitor no puede evitar llorar por el homenaje en vida que les dio sus hijos.

"Qué lindo detalle para él": reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video logró alcanzar más de 390.000 reproducciones y cerca de 25.000 'me gustas', además de cientos de comentarios de los seguidores de TikTok que aplaudieron el emotivo gesto de dos hijos hacia su padre.

Muchos señalaron que más hijos debería seguir su ejemplo y rendir homenaje a sus padres en vida y no esperar a que les hagan falta.

"Felicitaciones, me hubiera gustado copiar la idea, lastimosamente mi padre está bailando en el cielo", "qué lindo detalle", "lo que se hereda no se hurta, muy emotiva la reacción de su padre", "qué emoción valorar a los padres en vida y darles una alegría, felicidades por ser buenos hijos", "en vida todo super bien", "qué hermoso, hay que honrar a los padres en vida y no cuando mueran", "el mejor regalo que le pueden dar a un padre", "amen a su papito en vida, daría cualquier cosa por tener a mi papito vivo y darle mil sorpresas, un beso hasta el cielo mi papito", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en redes sociales.