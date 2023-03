"Nada que Bad Bunny": Niño sorprende a todos con sus pasos de tunantada

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Seguidores de TikTok se mostraron enternecidos con el pequeño, quién celebró su cumpleaños a ritmo de típica danza peruana. El video compartido por la cuenta de @chapitashow en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos al mostrar a un pequeño cumpleañero celebrar su onomástico al ritmo de la tunantada. El payaso a cargo de la fiesta toca la trompeta para que el niño tenga valor y demuestre a todos sus invitados sus mejores pasos de este baile jaujino.

"Sorprende a todos"

En medio de la fiesta, adornada con globos y la mesa llena de bocaditos, todos aplauden al pequeño y lo elogian por apreciar las danzas típicas del Perú.

"Nosotros en su cumpleaños le dedicamos esta rica tunantada y dice así", señala el payaso mientras toca la trompeta. "Feliz cumpleaños mi amigo".

"Viva el Perú": seguidores reaccionan

Como era de esperar, así como los asistentes a la fiesta, cientos de personas no dudaron en comentar los pasos del pequeño.

Algunos indicaron que se alegran de ver a un niño que conoce este ritmo musical y no escogió canciones de reggaetón como otros de su edad, y los cuales no brindan un mensaje adecuado para los pequeños de casa.

"Un real campeón el chibolo", "no se diga más", "el niño es muy tierno", "que lindo que sus padres le hayan inculcado ese estilo de música", "me encantó su coreografía", "que lindo show", "viva el Perú", "waooo que lindooooo, me recordó a mi niño, que festejó su cumpleaños N° 9 con temática de los personajes de Tunantada", "es lo más hermoso que pueden hacer, realizar nuestra bendita cultura... en donde los ubico", "así se cultiva nuestra identidad a la cultura peruana", manifestaron los seguidores de @chapitashow.

Además, los usuarios de TikTok aprovecharon para felicitar a los padres del cumpleañero por inculcarle buenos valores y a aprender a escuchar música peruana.

"Mis felicitaciones a los padres, están creando un gran ser humano, orgulloso de nuestras raíces", "felicitaciones a los papás por enseñarle cosas buenas", "que hermoso saber que aún hay niños que llevan en la sangre nuestras costumbres", "primero lo nuestro y después el resto, un abrazo al niño", "eso es gracias a los padres, felicidades a ellos", acotaron conmovidos por el baile del pequeño.

¿Qué es la tunantada?

La tunantada fue declarada el año 2012 como Patrimonio Cultural de la Nación, generando grandes celebraciones en sus festividades del 20 de enero en Yauyos, Jauja.

Es un baile de Jauja con raíces coloniales de las etnias originarias, xauxas, amazónicas, andinas, españolas y mestizas, que expresa la forma de vida de la sociedad jaujina, donde cada bailante tunantero representa a un personaje emblemático con una danza y coreografía rica como fuente artística.