¡Increíble! Novio se equivoca al decir sus votos e internet no lo perdona

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes que se vuelven tendencia rápidamente y donde muchas parejas son los protagonistas cuando demuestran su amor ante el mundo. Es así como un video compartido en la reconocida plataforma china de TikTok, por el usuario @aquarius536819, muestra cómo un hombre generó furor entre los invitados de su boda al equivocarse en sus votos matrimoniales.

Error en sus votos matrimoniales

En el material audiovisual, de nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre con un traje azul se encuentra frente al altar y cuando el cura le indica que proceda a decir sus votos matrimoniales, él comete un 'blooper' delante de todos sus invitados, generando la risa de todos.

"Y te prometo ser infiel", dice el novio con voz temblorosa, por lo cual, el cura trata de ayudarlo y le corrige diciendo que no es "infiel" sino "fiel" lo que debe prometer a su amada ante Dios.

La novia se muestra un poco desconcertada, pero logra esbozar una sonrisa en su rostro, al igual que los demás invitados. Sin duda, ese momento quedará como una cómica anécdota que contarán a sus hijos y quedará en la posteridad.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Muchos internautas no dejaron pasar la hilarante escena y recomendaron a las futuras parejas que en el momento de su boda dejen sus nervios de lado para no protagonizar "bochornosos incidentes". Pues, como era de esperar, el video se volvió viral rápidamente generando 21.6 mil visualizaciones y cientos de comentarios.

"Cuenta la leyenda que nunca más se supo la vida del novio", "menos mal lo dijo antes que ponga su firma", "y ante Dios lo prometió", "esa promesa sí va a cumplir", "lo bueno que fue sincero desde el principio para que después no se queje", "no se meta padre, por favor", "ella ya sabe", "le dice la verdad este muchacho y tiene que cumplir", "más vale la sinceridad sin hipocresías", "no anda con misterios", "nada de nervios, ya lo tenía bien pensado", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip generó que muchos usuarios de la plataforma asiática tomaran con buen humor la escena donde un hombre decía ser infiel en el futuro con su esposa. Asimismo, indicaron que es bueno practicar antes del evento para evitar esos errores que pueden convertirlo en tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales.