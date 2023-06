"Siempre te seré infiel": Novio se equivoca al decir sus votos matrimoniales

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la boda es un momento muy importante para las parejas, pero muchas veces, se ponen nerviosos al momento de expresar sus votos delante de todos los invitados, tal como el joven protagonista del video compartido en TikTok, por la cuenta de @lulycantu.

Se equivoca en sus votos

En el material audiovisual de 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un par de novios se encuentra parados en el altar, delante del cura, y él les pide decir uno por uno, sus votos matrimoniales, donde se jurarían respeto, amor y apoyo mutuo.

Cuando todo parecía ir perfecto en la boda, el novio tuvo una 'mala pasada' por los nervios y terminó diciendo: "Irasema, recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti...Y que siempre te seré infiel", generando la risa de todos los invitados, mientras que la novia respondió: "¡Ya no quiero padre! Me voy".

El sacerdote, por su parte, tratando de apaciguar el 'blooper' realizado por el novio, empezó a rezar el Padre Nuestro, dejando entrever que al chico le espera un 'difícil momento cuando termine la boda'.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y acumuló 173 mil 'me gusta'. Además, generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la insólita escena protagonizada por el joven novio. Por otro lado, otros internautas aplaudieron la buena actitud que mostró la novia al no molestarse por la equivocación de su pareja en un momento tan importante.

"En unos años él: 'yo te lo dije'", "bueno él fue sincero, sabe que está en la casa de Dios y no se puede decir mentiras", "lo traicionó el subconsciente, pensando a futuro", "qué modernos los votos", "así dijo mi ex cuando nos casamos y, efectivamente me separé por infiel", "bajo advertencia no hay engaño", "la boda más corta del mundo", "bueno, al menos le advirtió desde un principio, después que no se queje", "al menos fue sincero", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la equivocación del novio al decir sus votos delante de sus invitados, generó opiniones divididas, ya que otros internautas manifestaron que era mejor alejarse de él, por su 'advertencia' en el día de su boda, desconfiando de que sea solo los nervios que lo hayan traicionado.