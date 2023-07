"Es mejor estar soltera": Mujer de 93 años sorprende al calificar a sus exnovios

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer de tercera edad generó el asombro de sus seguidores al calificar cada una de las relaciones que tuvo en su vida y señalar qué enseñanza le dejaron.

Calificó a sus exnovios

En el video compartido en la famosa plataforma de TikTok, se puede ver cómo la abuela 'Droniak' como la conocen en su cuenta de redes sociales, realiza un ranking de sus exnovios, del peor al mejor.

"Vamos a calificar a mis ex", se lee en la breve descripción del video que logró alcanzar 22.1 millones de reproducciones.

La mujer inicia contando cómo le fue con un tal Billy: "me gustaba porque era alto, pero no sabía besar. 3 de 10", acto seguido, aparece Bruce, el cual ya falleció, pero tiene puntos extras por algo que a nadie se le habría ocurrido: "que descanse en paz. Me gustaba porque tenía una motocicleta, pero no me sostenía la puerta. Le daré un adicional porque su funeral fue divertido. 4 de 10".

Luego, manifestó que Burt, "la llevaba a cenar a lugares bonitos. 8 de 10". Mientras que George, "fue quien mayor impresión le dejó: 9 de 10. Era el más sexy, pero también falleció. Que descanse en paz".

"Es mejor estar soltera"

Sin ningún filtro, la señora manifestó: "Todos ellos me han enseñado que estoy mejor soltera", dejando claro que es muy sincera con cada una de las puntuaciones que les otorgó e, incluso, añadió fotografías con los rostros tapados, pues, antes que nada, "hay que cuidar los derechos de imagen".

¿Qué dijeron sus seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente logrando acumular 4 millones de 'me gusta' y más de 35 mil comentarios. Muchos internautas tomaron con buen humor la escena protagonizada por la señora de avanzada edad, al calificar cada una de sus relaciones pasadas.

"Me recuerda a mi abuelita, tiene un sentido del humor muy similar", "la abuela ha tenido más acción que yo, no sé si reír o llorar", "jajaja, siento que me miré de viejita si quedo viuda", "el punto extra, ja, ja, ja", "ja, ja, ja, el segundo", "yo cuando sea vieja", "mi abuela", "la amo, señora", "no puede ser, ja, ja, ja", "no entendí nada, pero la amo", "'descansa en paz', ja, ja, ja", "no dejó a un ningún ex", "lo del funeral 10/10″, "tiene más ex que yo", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como la abuelita Droniak causó furor en redes sociales por la calificación que dio a cada uno de sus exnovios, sin olvidarse de nadie, tras quedar viuda.