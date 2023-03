¡Lo que vale es la intención! Joven regala a su esposa ramo de manzanilla y dicen: "Es hermoso si lo das con el corazón"

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Muchas reclamaron un gesto así! Dicen que cuando uno está enamorado, lo único que vale es el corazón y ese fue el caso de un joven que fingió darle un ramo de flores a su esposa con manzanilla, provocando la risa y, a la vez, ternura en los internautas, quienes no dudaron en resaltar el gesto.

El video compartido por el usuario Yordan Suarez (@yordansuarezl) en TikTok, ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en la plataforma china y alrededor de 111 mil comentarios en pocos días.

Ramo de manzanillas en una fecha especial

Un joven le dio a su esposa un ramo de manzanilla en vez de flores, sin esperar que se volvería viral.

Por consiguiente, tras el cambio de estación y, sobre todo, gracias a la mítica serie argentina, "Floricienta", se estila a dar un ramo de girasoles a las personas que amas, en representación de la amistad, unión y prosperidad entre ambos.

El cortometraje titulado: "La canción dice flores amarillas, no especifica que variedad exactamente o qué tipo, así que no importa, lo bueno es que si le gustó creo", se puede observar como el muchacho enfoca el improvisado obsequio y para sorpresa de su cónyuge le entrega el insumo; provocando su risa.

Algunos internautas aprovecharon el hilarante momento para comentar el clip y mencionaron que lo que cuenta es el "detalle" y que un regalo no importa que sea "costoso o barato" lo que vale es que lo des con el "corazón y de manera sincera".

Otros, resaltaron la actitud del chico, quien quiso agasajar y hacer sentir bien a la compañera de su vida con un gesto que conmovió a varias personas, quienes dijeron que les hubiera gustado que alguien les haya dado "al menos" eso.

"Yo quiero mi manzanilla", "Aquí riéndonos las que no recibimos nada", "Al menos le dieron manzanilla, a mi ni eso", "Llegamos a cierta edad en la el té de manzanilla nos hace bien", "Lo importante es la intención", "No importa que tan grande o costoso sea el detalle, la intención es lo que cuenta", "Me hubiera alegrado que me den mi manzanilla", "Los detalles son hermosos si los das con el corazón", fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

De esta manera, un muchacho le regaló a su esposa un ramo de manzanillas en vez de flores; y fue bien recibido en las redes sociales a pesar del curioso acto.