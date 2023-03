Extranjero causa furor en TikTok al comer suri por primera vez: "Es bueno para el asma"

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Kevin Bergmeijer, conocido en redes sociales como Kevin Rubio e identificado con el usuario de @kevinrubio_oficial_, en TikTok, compartió un peculiar video donde es recibido por una tribu en la Amazonía de Ecuador y es retado a comer suri.

En el video se aprecia como Kevin Rubio conoce poco a poco las costumbres del lugar, así como la gastronomía típica como el comer suri vivo. Poco a poco se puede ver el asombro del joven extranjero al ver al animal estirándose y contrayéndose mientras lo sostiene de un extremo.

"Es bueno para el asma"

Un residente del lugar le explica al joven los beneficios que tiene comer el suri vivo:"¡es bueno para el asma!". Kevin se ve nervioso, pero trata de tener valentía y comenzar a masticarlo para no sentir tanto el sabor en su boca.

En otro video, Kevin salió a decir que comer un suri es una nueva experiencia para él y que tenía una textura "chiclosa" y el sabor era "amargo". Sin embargo, la experiencia en la selva es muy bonita y recomienda a sus seguidores a visitar esta región.

Seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, los comentarios de los seguidores de TikTok, de Kevin, comenzaron a aparecer para opinar sobre la reacción del joven ante este platillo típico de la región.

"Qué asco", "tengo entendido que si no lo comes es como un insulto para ellos", "no lo probaría ni a palos", "ala no hay forma", "es muy bueno para la tos", "jajaja en mi pueblo lo hacemos como estofado", "solo de imaginarlo en mi boca ya me dio cosas", ""se quiere ir jajaja", "ni yo me atreví a tanto", "ya era hora de visitar y hacer eso oye", "aj, no pero cómo no ósea definitivamente no", "jajaja noooo", "pobre gringo", "jajaja es muy nutritivo, pero da asco", comentaron algunos seguidores de TikTok.

"Bienvenido a Ecuador, sobre todo a disfrutar los platos gastronómicos de nuestra bella Amazonía", "yo sí lo comí pero a la parrilla, es bueno para la tos y otros problemas respiratorios", "si la cara lo dice todo, Dios mío, lindo. Dios le cuide", "soy de Ecuador y no me gusta comer esos gusanos", acotaron otros cibernautas.

Como era de esperarse el video se volvió viral TikTok al superar el millón de reproducciones y alcanzar los 800 000 'me gusta'. Asimismo, el clip se compartió en otras redes sociales como Facebook e Instagram.