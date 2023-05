"Los buenos somos más": Joven prepara choclo con queso para ayudar a las personas en las calles

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos una gran variedad de videos, desde los más hilarantes hasta las más conmovedoras. Es así como un breve clip compartido por la cuenta de @maiagil.chiqui, en la famosa plataforma asiática de TikTok, causó revuelo por el noble gesto de una joven extranjera que radica en el Perú.

Joven venezolana fue víctima de comentarios xenófobos

En el material audiovisual se ve como María Gil, señala que ha sido víctima de reclamos y ataques de xenofobia por ser una joven venezolana, pero a pesar de ello, decidió aprender a preparar variados platos típicos de Perú para luego salir a las calles a entregarlos gratuitamente a las personas más desfavorecidas que se encuentran en las calles.

En el video, inicia señalando los ingredientes y pasos a seguir para cocinar unas papas con choclo: anís, un poco de zumo de limón y azúcar. Luego, hierve el choclo, lo envuelve en papel de aluminio junto con una porción de queso y sale a las calles de Lima.

En otra escena, se ve a la joven venezolana recorrer las calles e ir acercándose a las personas que trabajan a altas horas de la noche, y otros que desafortunadamente no tienen dinero ni un hogar a donde regresar.

"Cuando me dicen vete a tu país, pero yo aprendí a hacer choclito con queso y aporto como ser humano a los que necesitan", se lee en la descripción del video compartido en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios donde las personas no dudaron en aplaudir la noble acción de la joven hacia su prójimo sin importar la nacionalidad.

"Las buenas personas deben quedarse", "gracias por ser una gran persona", "vales un Perú", "todo lo bueno que hagas será bendecido", "qué hermoso gesto", "gracias por tus gestos", "qué lindo detalle", "excelente trabajo mi chama, que dios te cuide", "no hagas caso, eres una persona trabajadora", "me salió unas lágrimas, que bueno lo que haces", "los valores no se miden por la nacionalidad recuérdalo siempre, te deseo lo mejor atte. una peruana", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 150.000 reproducciones

"Qué bello corazón tienes, por mas venezolanos como tú! Toda la buena vibra para ti y los tuyos, éxitos!", "no hagas caso... además eres una persona muy noble y generosa... muchas bendiciones para ti y tu familia", "qué hermosa mujer... y más hermoso es tu corazón gracias por apoyar a los nuestros", manifestaron otras personas.