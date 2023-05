"Eres un ángel": Joven conmueve a sus seguidores al llevar comida a perritos de la calle

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las personas le tienen un gran aprecio hacia los animales y no dudan en buscar la forma de ayudarlos y brindarles todo el amor posible, en especial a aquellos que se encuentran indefensos en las calles. Por ello, una joven no dudó en recorrer su ciudad para realizar una buena obra.

La joven fue aplaudida por muchos de sus seguidores

En el video publicado por la cuenta @oluninezn, en la reconocida plataforma de TikTok, se ve a la joven en una moto lineal y se detiene cuando ve a un adorable perrito durmiendo en la calle para darle la comida que llevaba consigo.

Comienza a llamarlo, y el 'amigo peludo' voltea cuando escucha que le dará comida. Al momento de pararse y dar unos pasos, la joven se percata que el animalito tiene una de sus patas mal, y por ello cojea. Es así como muestra la cruel situación que pasan los perritos abandonados en las calles y llamó a la reflexión para no dejarlos solos ni dejar de lado sus responsabilidades cuando se tienen mascotas en casa.

Le sirvió su comida en un plato y en otro comenzó a echar agua, el perrito se mostraba muy feliz con el alimento que estaba recibiendo, hasta el punto de no dejar de mover su colita.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó alrededor de 2.8 millones de reproducciones, así como miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la buena labor que realizaba la joven al ir por las calles entregando comida a los indefensos perritos abandonados.

"Cuando más das mejor te va en la vida", "¡Dios te bendiga, qué bonita labor!", "¡Eres un ángel!", "llámalo RappiDog", "pobrecito, quién sabe cuantos días tendría sin comer ¡eres un ángel en sus vidas!", "tengo la misma moto, será una señal para hacer lo mismo", "cuánto llevaría sin comer me partió el alma, mi sueño es hacer eso por las calles", "ay bebé, ellos tan inocentes, comen y así muchos le dan vidrio molido, amo esta persona, seguiré su ejemplo", "yo igual alimento a perritos de la calle, una vez camine un buen para ir a comprar croquetas, solo había de cachorro, y el perro no las quiso", "te admiro, a mi también me encanta darles comida a los perritos de la calle", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.