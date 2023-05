Un hombre decidió regalar dos de sus pedidos a 2 abuelitos que vivían en la calle

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los adultos mayores, a veces, se ven obligados a vivir en las calles debido a que sus hijos o familiares no los apoyan o por algún problema en casa. Es así como un video publicado en redes sociales sorprendió a todos al ver cómo viven en las calles estas personas.

En el material audiovisual de TikTok se ve cómo un joven repartidor decide donar la comida que no pudo entregar a su dueño original, a dos abuelitos que vivían en las calles.

El cliente nunca apareció para recoger su pedido

El joven señaló que el cliente que realizó el pedido originalmente nunca se apareció y debido a las altas horas de la noche decidió llamar a su empresa y dar aviso, pero le indicaron lo impensado: "Siendo las 12.47am me cae el último pedido ya para retirarme a mi casa a descansar, el pedido lo tenía que recoger en San Isidro y llevarlo hasta La Victoria, me dio un poco de temor por la hora y la zona, llegué a la 1.10 al domicilio del cliente, le escribí al chat del aplicativo y no respondía, le llamé como 23 veces y no respondía, (...) me contacto con la empresa y me pidieron que aguarde diez minutos más, ya a las 2am, me dijeron que tenía que devolver el pedido mañana o de lo contrario tendría que pagarlo, pero que estupidez devolver mañana cuando es comida y la comida se malogra".

Por ello, el joven recordó que hace unos días vio a una pareja de abuelitos viviendo en las calles en condiciones insalubres y sin protección ante el frío.

"Entonces recordé que, en la cesta, ubicado en Av. Las Torres San Luis vivían dos abuelitos, señores de la tercera edad los cuales dormían en una pequeña chocita, a pesar de no tener nada ni siquiera una camita donde dormir los señores son muy aseados, en el canal de separadora ellos se asean y lavan su poca ropita que tienen, tal vez no es mucho, pero sé que con lo que les compartí Dios me bendice con salud y trabajo. (...) Ellos son muy educados y se lo recibirán, bendiciones y compartan", comentó el joven repartidor de comida.

"Abuelo. Me han dado un pedido, pero no lo han recogido. Es comida. ¿Quieres comida? El cliente no la recibió", manifestó el repartidor y segundos después se los dejó para que lo disfrutaran.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó cientos de reacciones y comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto del joven hacia las dos personas que vivían en las calles.

"Dios te lo va a multiplicar y en ti no faltará comida", "grande amigo. Ese pequeño detalle te va a traer muchas recompensas", "Dios te lo triplicará", "gracias por tan noble gesto", fueron las principales reacciones al video de TikTok.

Sin embargo, aparecieron personas que comentaron que el joven debió hacer caso a su empresa y devolver la comida al día siguiente al cliente original.