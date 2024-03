'Los Chamos de la Cumbia': Se hace viral banda que interpretan conocidos temas peruanos

La cumbia original de los bandas peruanos y ejecutada por reconocidas orquestas es uno de los estilos musicales más populares a nivel nacional. Grupos como Corazón Serrano, Agua Marina y el liderado por los hermanos Yaipén han creado temas emblemáticos a lo largo de su carrera, siendo fuente de inspiración para una banda formada por venezolanos, reconocidos como 'Los Chamos de la Cumbia'.

Sus videos compartidos en TikTok han generado un gran impacto, acumulando miles de vistas y atrayendo la atención de los usuarios. Descubre quiénes lo integran y más detalles sobre este lanzamiento artístico que está causando furor en la red social de origen chino.

El recién formado grupo musical está compuesto por tres venezolanos entusiastas y talentosos. Sol Leal, originaria de Barquisimeto según su perfil de Facebook, es la voz principal del grupo, mientras que los otros dos integrantes la acompañan en los coros durante sus interpretaciones. Por ahora, se dedican a versionar conocidos éxitos de grupos destacados en el género musical que están ganando popularidad.

Basándonos en el contenido del video viral en TikTok, la vocalista de la banda de música llanera, que interpreta conocidas canciones de cumbia peruana, tiene una notable presencia en el ámbito artístico y ha formado parte de grupos musicales junto a reconocidos artistas del país.

El grupo liderado por 'Sol Leal', ha tenido gran recepción por parte del público peruano, que es amante de esta música, haciendo covers de canciones populares en el país, y haciendo sus propios performances.

Los videos publicados en la plataforma TikTok, han superado el millón de visitas en muchas ocasiones, teniendo muchas interacciones en la red social, y teniendo una gran base de fanáticos que piden shows especiales para la diversión de la familia y las reuniones personales.

"En Peru no hay quien se resista a la música", "La chama de la cumbia, lindo timbre de voz", "Contratos amiga, me encanta quiero para mi matrimonio quiero darle ese día esa sorpresa a mi esposa como representando así tierra de Venezuela", "Wow, que voz soy peruana y tenemos que reconocer las cosas como son cantan mejor si sr y ya provoco contratarlos para mi cumple", "Ya me dio sed", son algunos de los comentarios.