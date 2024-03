Niña conmueve al mostrarse orgullosa de su padre recién graduado: "Solo somos tú y yo"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores como el de una pequeña niña que no dudó en sacar su cámara y fotografiar a su padre orgullosa porque logró graduarse de la carrera de sus sueños, sin descuidarla en el camino.

Muchas personas se ven emocionados de poder culminar satisfactoriamente sus estudios universitarios, tras tanto esfuerzo y dedicación, por lo cual les gustaría poder celebrar al lado de sus seres más queridos.

Una familia en Estados Unidos, captó una tierna escena donde un hombre usa su birrete y en sus manos sostiene un ramo de rosas mientras que delante de él se encuentra su pequeña niña sacándole una foto por graduarse de la Universidad de California en la carrera de Derecho.

La menor se mostraba orgullosa de su progenitor y no dejaba de sacarle varias instantáneas, mientras el graduado posaba feliz para su pequeña enseñándole que con mucha dedicación todos los sueños se pueden volver realidad.

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos al ver cómo la pequeña se mostraba contenta por su papá, y también aplaudieron al hombre por demostrar que siempre está cuidando de la menor sin descuidar sus sueños de ser un gran profesional.

"No se necesitó más", "nunca es tarde para cumplir sueños que alguna vez de3jaron de lado por algún problema", "siempre hay que salir adelante", "para qué más, los niños demuestran gran ternura y todo su amor a quienes lo merecen", "este hombre sabe que antes de su graduación ya tenía el mejor regalo, su hija", "mis respetos este hombre ya es millonario en la vida y el no lo sabe hay cosas q no tienen precio en la vida y está es una de esas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.