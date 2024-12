Madre 'EXPLOTA' porque una pasajera se NEGÓ a ceder su asiento del avión a su hijo: "Falta de empatía"

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó polémica en redes sociales tras grabar a una pasajera y reclamarle por haberse negado a cederle su asiento de avión a su hijo. El menor hizo un escándalo y 'pataleta' en pleno vuelo por la negativa de la mujer, lo que generó la molestia de la madre.

Niño hace 'pataleta' en pleno vuelo

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una mujer con polo azul se encuentra sentada tranquilamente en el lugar que le corresponde en pleno vuelo; sin embargo, pronto es interrumpida por un niño que le pide cambiar de lugar porque le gustaría viajar cerca de la ventana.

Ante la negativa, el pequeño comienza a gritar y a llorar de manera desesperada, haciendo que su madre no dudara en volver a pedirle a la joven el asiento, pero al volver a escuchar un "no" como respuesta 'explota' contra ella acusándola de tener poca empatía con un niño.

"Una persona que no tiene empatía por los niños", fue la descripción que usó la madre tras subir el video que grabó para redes sociales. Ante la polémica que generó y cientos de comentarios en su contra optó por borrarlo.

Madre 'explota' contra la pasajera

En la escena también se escucha exclamar a la progenitora del menor: "Ella no quiere cambiar de lugar. Estoy grabando tu cara. No tienes empatía por la gente, eso es asqueroso. Estamos en el siglo XXI y la gente no tiene empatía por los niños". A pesar de sus reclamos, nadie en el avión apoyó su postura.

Un niño hizo un escándalo en un avión porque quería sentarse en la ventanilla, este pasajero se negó. A la madre del niño no le gustó y empezó a filmar a la pasajera, como si ella fuera la culpable de la situación. 🤬 pic.twitter.com/77nljn3sGa — Reacción Nacional (@RNacional_News) December 5, 2024

Reacciones en redes por polémica escena

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar la actitud de la madre por reclamar a una pasajera que pagó por el asiento que ella desea y no corregir como se debe a su hijo, puesto que hizo un escándalo en pleno vuelo.

"Si la mamá del niño quiere que vaya en ventana que cuando compre el boleto le escoja ventana, si no lo hace así es culpa de ella que le toque asiento de pasillo, del berrinche obviamente ella (la mamá) es la culpable por malcriar al niño", "la pasajera estaba en su derecho de negarse", "no sé quién me cae pero, el niño malcriado o su madre", expresaron en X.

De esta manera, la escena generó el debate en redes sociales, puesto que una mujer enfureció porque una pasajera no quiso cambiar el asiento de la ventana del avión con su hijo.