Madre llora de emoción al ver que su hija logró ingresar a la UNMSM: "El orgullo de la familia"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde una madre no evitó romper en llanto al saber que su hija logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), gracias al esfuerzo y dedicación que tuvo en el proceso para aprobar el examen de admisión el último fin de semana.

Muchos jóvenes buscan conseguir ingresar a una universidad que les permita convertirse en grandes profesionales según las carreras de sus sueños, pero para ello no dudan en matricularse en distintas academias e incluso trasnocharse estudiando para poder ver que lograron alcanzar una vacante.

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve el preciso momento en que una joven se encuentra concentrada frente a su laptop revisando el portal web de la Decana de América y descubrir si logró cumplir su sueño de ser cachimba en la carrera de sus sueños, Ingeniería Industrial.

Pero no se encuentra sola en la sala de su hogar, ya que a su lado están sus padres y hermano nerviosos por saber los resultados del examen de admisión, ya que solo habían pocas vacantes para miles de postulantes.

El tiempo transcurre, y al lograr ingresar a su carrera y buscar su nombre, la felicidad lo embarga, ya que logró leer la palabra más esperada de todos: ¡ALCANZÓ VACANTE!

Quien más se mostró emocionada fue la madre, quien no puedo evitar romper en llanto de la alegría y el orgullo que sentía en ese momento y darle un fuerte abrazo, mientras que su padre aún parecía incrédulo sin saber si "todo se trataría de un sueño".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el esfuerzo de la joven por darle esa alegría a su familia de poder tener una profesional entre ellos. Por otro lado, algunos aprovecharon en recordar la emoción que sintieron al saber que lograron ingresar a la Decana de América.

"Aunque terminé en una particular siempre me quedaré con el dolor de no haberle dado esa alegría a mis padres cuando postulé a San Marcos", "es uno de los momentos más gratificantes y donde más orgullo tienes", "esa sensación es incomparable", "felicidades cachimba", "me llena de nostalgia recordar cuando entré a la UNMSM", "orgullo sanmarquino", "el orgullo de la familia, no los decepciones", "todo esfuerzo y sacrificio tienen sus recompensas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.