"Súbete a mi moto": Policía ayuda a postulante a llegar al examen de admisión de San Marcos, ¿lo logró?

10/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes se preparan durante meses para rendir el examen de admisión a la UNMSM (San Marcos) y alcanzar una de las pocas vacantes, sin embargo, una postulante estuvo lejos de la puerta de la 'Decana de América' y un policía tuvo que ayudarla a intentar llegar a tiempo.

¿Qué pasó?

Hoy domingo 10 de diciembre se realiza la cuarta fecha del examen de admisión 2024-1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde postulan aquellos jóvenes interesados en alcanzar vacante en carreras de Medicina Humana.

Sin embargo, una joven estuvo a punto de no cumplir ese sueño, debido a que el tiempo en el transcurso de su casa al centro de estudios superior se le hizo largo. Conoce la historia a continuación.

Al parecer, a la postulante se le hacía tarde llegar a la 'Decana de América' en este día importante del examen de admisión. Su padre la estaba acompañando en todo momento hasta que vieron la ocasión de ser ayudados por los dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Este hecho de solidaridad quedó registrado en un video hecho viral en TikTok que cuenta con más de 268 mil visitas y más de 300 comentarios.

"Súbete a mi moto"

Luego de descender de la unidad policial, la joven corrió hacia la puerta por donde le tocaba ingresar a la universidad, luego los miembros de Seguridad de la San Marcos verificaron sus documentos y todo estaba conforme.

No obstante, la estudiante llevaba puesto una polera, vestimenta que no está permitida según el reglamento de admisión. Sin embargo, la joven no lo dudó y entregó su polera a una de las personas capacitadas para este proceso.

Tal y como era de esperarse, los comentarios en las redes sociales no se hicieron de esperar: "Gran gesto de la policía", "Gracias por ayudar, policia", "Siempre mi PNP al servicio", "Una gran labor de la Policía en estas fechas", fueron algunos comentarios en esta red social.

Cabe mencionar que los resultados oficiales de la tercera y cuarta fecha del examen de admisión 2024-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), deberán ingresar desde las 6 y 7 de la noche. En la plataforma se podrá visualizar si la persona fue aceptada o denegada.

De esta manera, una joven postulante al examen de admisión de San Marcos fue ayudada por dos efectivos de la Policía Nacional del Perú para lograr llegar a tiempo.