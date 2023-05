Madre miente a su hijo sobre éxito de su tratamiento para verlo feliz los últimos días de su vida

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La historia viral de este artículo narra cómo una madre hace todo lo posible para asegurar la felicidad de su hijo, incluso cuando su propia vida está llegando a su fin.

Una madre australiana compartió en TikTok su desgarradora historia, en la que revela que perdió a sus tres hijos a causa del cáncer. Además, confesó que mintió a uno de ellos, que estaba en estado terminal, para que pudiera sonreír por última vez.

Uno de sus peores días de su vida

La usuaria @gewaarja compartió un video en el que se ve a su hijo Omar tocando la campana de victoria para celebrar la supuesta victoria sobre su cáncer linfoma no Hodgkin. Sin embargo, lo que el niño no sabía era que los médicos habían agotado todas las opciones y no podían hacer nada más por él.

"Uno de los peores días de mi vida. Mentirle a él. Decirle que su tratamiento fue bien y que finalmente había terminado y que podía tocar la campana porque había terminado", escribió la madre.

"Pero eso estaba lejos de la verdad", agregó. " Cómo le dice: tu hijo que se va a casa a pasar sus últimos días con su familia? Simplemente, no se puede".

En la descripción del clip, la mujer compartió más detalles sobre su caso: "Doctores: '¿No le vas a decir?' Padres: 'no hay manera' ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que el tratamiento que hizo que tuviera múltiples cirugías no funcionó y tiene que irse a casa hasta que muera?", aseguró.

La madre cuenta que su hijo, de 10 años, murió el 14 de enero de 2022, tal como lo había pronosticado el equipo médico.

Perdió a tres hijos

La mujer detrás del video compartido en TikTok también compartió la triste historia de haber perdido a su hija de cuatro años, Aisha, en 2009. La niña falleció a causa de una extraña condición genética conocida como Niemann-Pick tipo C, que se caracteriza por la acumulación de lípidos en el cerebro y otros órganos.

Mohammed, de nueve años, murió después de luchar contra un tumor cerebral agresivo, 10 años después de que la madre perdiera a su hija de cuatro años debido a una rara condición neurológica genética llamada Niemann-Pick tipo C. "No hubo síntomas hasta dos semanas antes de que le quitara la vida",

detalló '@gewaarja'.

La mujer suele publicar videos de los menores, asegurando que estos la motivan a seguir adelante. "Cada vez que siento que me doy por vencida, miro estos videos y veo lo fuerte que eras luchando, me hace querer nunca darme por vencida", indicó.