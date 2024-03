María Becerra dio detalles de la vez que le pidió matrimonio a su novio ¿Aceptó o la rechazó?

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En un giro romántico que ha encendido las redes sociales, la talentosa cantante argentina María Becerra ha revelado detalles emocionantes sobre su propuesta de matrimonio a su novio, Julián Reininger. Esta pareja, cuya química trasciende la música misma, ha capturado la atención del público no solo por su arte sino también por su amor.

La propuesta, que ha sido celebrada con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas, añade un nuevo capítulo a la historia de amor que María y Julián comparten, consolidando su unión no solo en lo personal, sino también en lo profesional.

El momento perfecto

María Becerra comentó que aprovechó el viaje romántico que realizaron a Santorini, una de las islas Cícladas en el mar Egeo, para planificar la propuesta de matrimonio.

"Estábamos ahí sentaditos en el balcón de la habitación y yo quería que sea en el atardecer, porque el atardecer es lo que más llama la atención de ahí (Santorini). Ya había pensado en todo, desde la habitación que elegí porque se tenía que ver el mar, el atardecer y todo ahí", comentó Becerra.

La cantante señaló que había preparado una sorpresa especial para su novio durante la tarde; sin embargo, la situación hizo que los planes cambiaran hacia la noche.

"Él se había tirado a tomar una siesta. Lo veo dormir ahí y le digo 'amor, ¿una meriendita?'. No se levantó", argumentó preocupaba. No obstante, agregó: "Mientras él dormía, aproveché y dije 'se me hizo de noche'. Cambia el panorama, cambia la propuesta escénica, cambia todo. Pedí velas, unos petalitos de rosa, champagne. Acomodé todo en silencio y lo despierto. Vamos para el balcón, comimos y tomamos un poquito y dije 'bueno, es ahora o nunca'".

Una vez cuadrado toda la propuesta de matrimonio, María Becerra tomó el suficiente valor para expresar sus sentimientos hacia su novio: "Agarré (el anillo) y no sabía cómo decírselo. Le digo 'Quiero pasar el resto de mi vida con vos, ¿te querés comprometer conmigo?'"

En medio de lágrimas, la cantante urbana señaló que su novio aceptó emotivamente la propuesta con un rotundo sí.

¿Quién es J Rei?

J Rei, cuyo nombre real es Julián Reininger, ha dejado una marca significativa en la escena musical argentina. Su incursión en la música comenzó a los 10 años, cantando canciones folklóricas junto a su abuelo, y a los 14 años se aventuró en el freestyle, compitiendo en plazas locales.

En 2019, debutó con éxito en el ámbito discográfico con su álbum "Niño viejo", seguido por el lanzamiento de su segundo trabajo "El cielo no es un lugar" en 2022, que lo catapultó al reconocimiento internacional. Su estilo distintivo y su voz profunda lo han convertido en un referente indiscutible del género urbano.

La relación entre J Rei y María Becerra ha sido objeto de interés público, especialmente desde que anunciaron su compromiso el 27 de julio de 2023. Compartieron la noticia en las redes sociales con imágenes de la emotiva propuesta en Santorini, Grecia.

Desde entonces, la pareja ha compartido abiertamente su historia de amor, inundando las redes sociales con muestras de cariño y complicidad. Su unión se consolidó en 2022, tras la finalización del vínculo de María con Rusherking, y desde entonces han sido una pareja inseparable tanto en lo personal como en lo profesional.

