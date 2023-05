Mario Vargas Llosa reveló que sufrió abuso sexual por un sacerdote cuando era niño

Mario Vargas Llosa hizo una confesión durante una conversación con su hijo Álvaro, pues reveló que de niño fue víctima de abuso por parte de un sacerdote que había sido profesor y que se encontraba en el colegio donde asistía cuando estudiaba la primaria.

El reconocido escritor contó que lo llevaron a una habitación para mostrarle una revista pornográfica, entre otros hechos de acoso.

Vargas Llosa nació en una familia católica, por lo que a los 12 años era muy apegado a la religión.

Como relató, todo sucedió en las instalaciones del colegio 'La Salle', donde el escritor peruano quien cursaba el sexto grado de primaria, llegó como rezagado a recoger su libreta de notas y se topó con la institución totalmente vacía:

"El colegio estaba vacío y entonces el hermano de la clase que se llamaba el hermano Leoncio, un francés, me dijo sube, me llevó al último piso del colegio La Salle, que era donde vivían los hermanos y a donde jamás subían los estudiantes".

El entonces futuro autor, había sido llevado al quinto piso donde estaban las habitaciones de los hermanos salesianos, cuando no había nadie en el colegio. De igual manera, la situación se puso sospechosa para Mario y se percató del nerviosismo que mostraba el 'Hermano Leoncio'.

"Abrió un cajón y sacó unas revistas y eran unas revistas de mujeres calatas, mujeres semidesnudas que era una revista mexicana que se llamaba 'Vea' y me acuerdo de que ante mi asombro y espanto, me pasa esta revista y entonces yo no sabía qué hacer con la revista en la mano, estaba nerviosísimo, asustado".

Sin embargo, el temor de Mario Vargas Llosa aun siendo niño fue más grande cuando el hermano cristiano se atrevió a tocar al escritor.

"De pronto siento la mano del hermano Leoncio en mi bragueta, trataba de masturbarme o no sé qué cosas decía, pero me acuerdo de que yo le di un empujón y me puse a gritar, entonces se puso nerviosísimo y abrió la puerta y me dijo 'cálmate cálmate qué te pasa', yo no se lo conté absolutamente a nadie".