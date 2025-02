Martín Vizcarra agradece a Alianza Lima tras vencer a Boca Juniors: "Diste una alegría a los peruanos"

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors continúa generando todo tipo de celebraciones en las redes sociales. A la ola de felicitaciones hacia el cuadro blanquiazul se sumó nada menos que el expresidente Martín Vizcarra, quien saludó el hito logrado por el equipo y destacó la alegría que esto produjo entre los peruanos.

Martín Vizcarra felicita a Alianza Lima tras victoria

A través de su cuenta oficial en TikTok, el exmandatario compartió un video en donde expresó su satisfacción por el denominado 'Bombonerazo'. El encuentro entre Alianza y Boca generó gran revuelo en las plataformas digitales, debido a que el equipo argentino fue eliminado de la Copa Libertadores, tras una intensa definición por penales.

Al respecto, el líder de Perú primero destacó a los dirigidos por 'Pipo' Gorosito, indicando que deslumbraron en el mítico estadio de la capital argentina durante los más de 90 minutos que duró el partido. Asimismo, remarcó que gran parte de los peruanos apoyó al equipo de Matute, puesto a que representa al país en un torneo extranjero.

"Gracias Alianza Lima. Diste una alegría a todos los peruanos. Pintaste la bombonera de Buenos Aires de color blanquiazul. Porque cuando juega un equipo peruano contra un extranjero, todos tenemos que apoyar", expresó el exdignatario en un momento de su video.

Por si fuera poco, Vizcarra Cornejo también elogió al portero blanquiazul Guillermo Viscarra, quien atajó el penal decisivo para la victoria ante Boca. "Ah, y grande Viscarra. Tapaste un penal que permitió pasar a Alianza a la siguiente etapa", expresó, finalizando su pronunciamiento con una hurra para nuestro país. "¡Qué viva el Perú!", puntualizó.

¿De qué equipo es hincha Martín Vizcarra?

En una entrevista con Carlos Orozco, el expresidente de la República se animó a revelar públicamente de qué equipo peruano es hincha. En un inicio, Vizcarra aclaró que no es seguidor de ninguno de los 'Tres Grandes' del fútbol nacional; es decir, no es fanático ni de Universitario de Deportes, Alianza Lima o Sporting Cristal. El ex jefe de Estado remarcó que esto se debe por su afición a un club de su natal Moquegua, y que este sentimiento lo tiene desde su niñez.

"(¿Hincha de qué equipo?) Del Huracán de Moquegua (¿En Lima no le simpatiza ningún equipo?) Yo voy y veo el buen fútbol, cuando jugaba Alianza iba al estadio y todo el mundo decía es 'blanquiazul'. Jugaba Cristal, me veían, y decían es 'celeste'. Iba al (Monumental) y decían que soy de la 'U'", expresó.

Fue así que Martín Vizcarra expresó públicamente su agradecimiento hacia Alianza Lima, luego de la victoria ante Boca Juniors. El expresidente aseguró que este hito generó alegría a casi todos los peruanos.