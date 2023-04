"¡Más ritmo y alegría!": Sacerdote causa controversia por bailar durante una misa

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Semana Santa reúne a miles de devotos feligreses en cada una de sus Iglesias para poder conseguir la paz espiritual y un momento de meditación.

Es así como un video publicado por @antonietajurado sorprendió a todos en Instagram al mostrar cómo Pepe, un sacerdote de Málaga, decidió salir de la rutina e improvisar unos peculiares pasos al ritmo del flamenco.

Al considerar que sus misas eran a veces repetitivas, el sacerdote deseó animar a sus fieles devotos al ritmo de un peculiar baile. Comenzó a quitarse los zapatos, levantar su sotana y mostrar todo el ritmo que tiene para comenzar a recrear los pasos de flamenco, la danza más popular entre los españoles.

Agradecidos con su creatividad

Los feligreses se mostraron sorprendidos, pero no dudaron en aplaudir al ritmo de la música para dar ánimos al sacerdote por su creatividad y dedicación por alegrar a todos durante las fiestas religiosas. Asimismo, otras personas comenzaron a alegrarse y mostrar algunas sonrisas por el 'flow' que mostraba el sacerdote.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperar, la escena se volvió viral y el video logró superar los 800 000 reacciones y millón de reproducciones. Además, los usuarios de Instagram no tardaron en comentar el clip.

"Las misas deberían ser espacios de alegría", "me alegra que salga de lo común", "quisiera que ese cura me case", "felicitaciones por entretener a los fieles" o "a Dios le agrada la felicidad del ser humano", "el cura demuestra que la conoce en el baile", "esto le falta a la Iglesia Católica más ritmo, más alegría, más dinamismo, a Dios le agrada la alegría", "muy plausible. No entiendo la mala idea o pensamiento del interior de la Iglesia. Sin embargo, prefiero honestidad del sacerdote y empatía", "espectacular", "que bello sacerdote, que Dios lo bendiga", fueron algunas de las reacciones de los seguidores que aplaudían el baile del sacerdote.

Sin embargo, también aparecieron quienes criticaron su forma de actuar durante una celebración litúrgica.

"Puede, pero no en la Iglesia, que vaya a la calle o plaza", "falta de respeto y después critican los feligreses", "un horror, dentro de la Iglesia, falta de respeto absoluto. Bailando flamenco, dudo puedan meditar el Evangelio. Afuera, muy macanudo en la Iglesia me quiero conectar con Dios", "paganismo al cien por cien, pagarán por esta burla en la casa de Dios", "la casa de Dios es casa de oración. No se debe ofender el Espíritu Santo de Dios", fueron algunos de los comentarios en el video.