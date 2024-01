"No debe tener ese verde": Familia pide ceviche peruano en México pero terminan estafados

05/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

El ceviche peruano, conocido mundialmente por su frescura y sabor único, se ha convertido en una sensación en diversos rincones del planeta. Sin embargo, recientemente, dos jóvenes peruanos que buscaron degustar este platillo tradicional en un hotel de México se llevaron una sorpresa desagradable, y las imágenes de su experiencia se volvieron virales en las redes sociales.

"No debe tener ese verde"

Compartido a través de la cuenta de YouTube Familia Morales, el video muestra la decepción de los jóvenes ante el ceviche servido en el establecimiento mexicano. Aunque esperaban la auténtica experiencia culinaria peruana, lo que recibieron no cumplió con sus expectativas ni remotamente. Por el contrario, hasta quisieron la devolución de su dinero.

"Este ceviche no es nada peruano, está feo", expresaron los jóvenes mientras evaluaban el platillo.

Su crítica se centró especialmente en la presencia de zanahoria, un ingrediente que, según ellos, no debería formar parte del genuino ceviche peruano. El video también reveló que el color y los ingredientes del plato diferían significativamente de la receta original.

La publicación en YouTube incluyó una contundente descripción: "Denuncia pública, este no es ceviche peruano (no le pongan en la carta este nombre)" . La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y miles de usuarios compartieron su indignación ante lo que consideraron una estafa gastronómica.

¿Qué dijeron las redes sociales?

En los comentarios, la comunidad virtual expresó su repudio hacia establecimientos que, bajo el nombre de la cocina peruana, ofrecen versiones adulteradas de platos emblemáticos. "Muchos restaurantes toman el nombre del Perú para estafar con la gastronomía", señaló un usuario, instando a otros a denunciar tales prácticas.

"Eso no es ceviche, lo hacen para desprestigiar y dejar una mala impresión de la comida de Perú. Infórmense más por internet, no se dejen engañar", añadió otro comentarista, destacando la importancia de la conciencia y la denuncia pública ante situaciones similares.

La viralidad del video resalta la defensa enérgica de los jóvenes peruanos hacia su gastronomía y sirve como recordatorio de la importancia de preservar la autenticidad de los platos tradicionales en el ámbito internacional. Más aún cuando quienes solicitad el plato conocen a la perfección el sabor y la calidad de cada platillo.

La lección aprendida por esta familia que obtuvo el papel de comensal refuerza la necesidad de informarse y denunciar cuando se detecten prácticas que desvirtúan la riqueza culinaria de un país, en este caso del ceviche peruano.