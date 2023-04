"Mi mamá cree que no me puedes mantener": Salieron por primera vez y su cita llevó a su madre

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales se muestran distintas historias de superación, emprendimiento y de citas que muchas veces no salen como uno los espera. Pero este caso superó todas las anécdotas juveniles.

Es así como un video publicado por la cuenta de @poli_35c, en la famosa plataforma china de TikTok, sorprendió a todos al conocer la historia de Poli. La joven indicó que fue a un local donde se citó con un chico para poder pasar un buen rato y conocerse más, pero no llegó solo, ¡venía con su madre!

Su cita la sorprendió con su madre

"Por cortesía la saludé: 'Hola, mucho gusto' y bueno, total durante toda comida se la pasó preguntándome cosas de puro dinero. Preguntándome como cuánto ganaban mensualmente mis papás, o sea señora no sé y si supiera no lo diría", señaló Poli.

Asimismo, manifestó que se sintió incómoda en todo el momento que duró la cita. "Me preguntó si mis papás estarían dispuestos a mantener mi novio!", agregó.

Al momento de terminar de comer, la señora le pidió a la joven pagar la mitad de la cuenta para "reducir gastos", a lo cual ella se negó.

"Llegó la cuenta y la señora dice y nos vamos a mitades y yo así de 'señora, comí como 300 pesos, usted y su chamaco se echaron como mínimo 2 mil soles pesos'", dijo Poli indignada por el comentario, por lo cual no dudó en repetir lo que le dijo su cita después: "Me caíste muy bien y me gustas mucho, pero mi mamá cree que no me puedes mantener".

"No era su madre, sino su manager": reacciones al video viral

Como era de esperar, el video logró superar 200.000 reproducciones, varios 'me gusta' y cientos de comentarios de personas que quedaron sorprendidos por la anécdota que reveló la joven en TikTok.

"Quería que lo mantenga, qué horror", "no era su mamá, era su mánager", "todo se trató de un negocio", "me muero si me pasa algo así", "quizás fue una broma escondida", "no puedo creerlo", "su mamá tiene visión empresarial", "muy bien por como manejaste lo de la cuenta, no te dejaste", "le hubiera respondido 'para empezar yo no saldría con alguien que no se mantiene solo'", "yo me hubiera ido en cuánto se va a hablar con su mamita", "corre amiga corre, yo sé lo que te digo", "bienvenida al mundo de los hombres, donde no solo te juzga el papá sino también los tíos, primos y amigos", fueron algunas de las reacciones de los seguidores.