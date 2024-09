¡Milagro! Mendigo que fingía ser inválido es descubierto por la policía: Se fue corriendo

Un hecho insólito ocurrió en las calles de Lima. Un mendigo, quien pedía apoyo debido a una supuesta "discapacidad", fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Al ser confrontado, el hombre no tuvo más remedio que abandonar el lugar. En el proceso, confirmó que todo era falso, ya que, rápidamente, se fue corriendo.

El impactante hecho quedó registrado por las cámaras de la PNP. En el video, se observa a un efectivo conversando con el mendigo, quien se encontraba sentado en la vereda, apoyando su espalda en la reja de una cochera. Sin embargo, la policía ya estaba al tanto de su mentira, por lo que le solicitó que muestre "su otra pierna", la cual estaba oculta para fingir discapacidad.

Por ello, el sujeto se agarra de la reja, y haciendo un movimiento muy rápido, intentó huir dando brincos. De inmediato, el agente del orden lo detuvo, y volvió a exigirle que deje la farsa y revele su extremidad. "¡Tú no eres cojo!", le increpó, Evidentemente incómodo, el sujeto solo atinó a obedecer a la policía, confirmando que su invalidez era una completa mentira.

El hombre liberó parte de su pantalón, logrando que aparezca su pierna. Rápidamente, volvió a colocarse la prenda correctamente. Tras ser atrapado, muy indignado expresó: " Graba bien, graba bien pues. Ya está ", para posteriormente salir disparado, aunque "cojeando".

El clip fue compartido en las redes sociales, por lo que, de inmediato, se viralizó. Muchos de ellos expresaron su indignación, puesto a que el sujeto estuvo sacando provecho de una condición médica que no padece. Sin embargo, hubieron quienes decidieron tomar la situación con humor, indicando que, ante la aparición de la policía, ocurrió un verdadero "milagro".

"¡El colmo! Cada vez es más difícil saber a quién ayudar", "Oh santísimo! He aquí la luz divina, que ha bendecido a esta alma en pena con una pierna extra", "Con razón la gente ya no confía en nadie", "En Perú nunca te aburres" y "Qué bien que la policía curó a este pobre hombre", fueron algunos de los hilarantes comentarios.