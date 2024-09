"Flores amarillas": ¿Qué significa esta TENDENCIA celebrada el 21 de septiembre?

Este sábado 21 de septiembre, muchas personas en la región sudamericana llevarán a cabo una peculiar actividad. Las "flores amarillas" se han convertido en una tendencia en los últimos años, por lo que, en esta fechas, el particular término ha inundado las redes sociales. Descubre aquí los detalles sobre este popular evento.

Las "flores amarillas" lograron acaparar la atención de miles de jóvenes en las redes sociales. Esto debido a que, días previos al inicio de la primavera, muchas personas suelen obsequiar un ramo de flores con este colorido tono. Girasoles, rosas y tulipanes son los principales ejemplares que protagonizan esta interesante tendencia.

Es por ello que, mañana sábado 21 de septiembre, varias ciudades del país podrían amanecer con miles de ramos amarillos dispersándose, debido a que la gran mayoría de personas, sobre todo las que cuentan con una pareja, esperan recibir este regalo, el cual simboliza el cariño y amor que se tienen mutuamente.

A su vez, la popularidad de este "trend" significa una notable demanda en las tiendas encargadas de distribuir estos arreglos. Por lo que, de alguna manera, este evento permitiría incrementar la producción de flores, algo que impulsaría notablemente la actividad económica en nuestro país.

Esta particular tendencia surgió en Argentina. Esto debido a que, el 21 de septiembre marca el inicio de la primavera en el país sudamericano. Sin embargo, lo que inspiró a su popularidad fue la recordada serie 'Floricienta', que fue lanzada hace más de 20 años en la televisión de aquel territorio.

La trama de esta telenovela infantil muestra a la protagonista, del mismo nombre, en su romántica historia de amor, la cual incluye el deseo de recibir flores amarillas por parte de su amado. En tal sentido, Floricienta creó la canción "flores amarillas", la cual menciona parte de los acontecimientos de la popular serie argentina.

"Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro. Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides, que la vida, casi nunca está dormida", menciona el icónico coro de la melodía musical.