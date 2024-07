¿Decepcionada? Mujer 'EXPLOTA' contra su pareja por llevarle flores: "No me das de tragar y me haces esto"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con polémicos y controversiales videos como el compartido en Facebook, donde una mujer no dudó en gritar y reclamar a su pareja por gastar dinero en flores en vez de alimentarla.

Muchas parejas atraviesan buenos momentos juntos, pero no todo siempre es felicidad, ya que debido a distintas circunstancias se ven enfrentados hasta el punto de decidir que lo mejor es terminar para siempre su relación.

En la escena se ve a la mujer, se ve cómo un payaso ingresa a una vivienda para realizar la entrega de un gran ramo de flores al mismo estilo de 'El Patrón', pero no esperaba que la destinataria explotara contra él.

Aparentemente, el peculiar personaje fue agredido por la señora porque no podía creer que su pareja "desperdiciara" el dinero en esos detalles en vez de dárselo para los gastos de la casa como su alimentación.

La fémina procede a arrojar las flores y exige al payaso que recoja todo el confeti que lanzó cuando llegó para agasajarla, pero eso no fue todo, ya que llamó a su esposo para llamarle la atención.

"Mario, ven para acá ¿Tú me mandaste estas mamad**? Oye, no mam** no me das de tragar y me haces estas mamad** y luego con este payaso chinga**", se escucha decir a la mujer en el clip.