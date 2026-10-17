17/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre se volvió viral tras ser captado suplicándole en la calle a su esposa que no lo deje y le dé una nueva oportunidad a su relación. El episodio llamó la atención de los transeúntes y generó diversas reacciones en redes sociales.

Intenta convencer a su esposa de no terminar la relación

Muchas personas buscan la forma de recuperar la confianza de sus parejas ante una falta que puso en riesgo su relación. Es así como se registró un caso en las redes sociales y que generó las reacciones de internautas al ver la decisión de un hombre para impedir que su esposa termine su relación.

De acuerdo al material audiovisual difundido en distintas plataformas, se ve el preciso momento en que una pareja está en plena vía pública: una mujer sostiene a quien parece ser su hija y con otra mano sostiene a otro menor de edad, mientras que delante suyo está un hombre, quien sería su pareja.

El hombre se robó las miradas de todos, ya que aparece de rodillas en el suelo para pedirle a su esposa que no lo deje. La mujer se ve visiblemente molesta y decepcionada por el comportamiento de su pareja. Al cabo de unos segundos, ella comienza a caminar hacia otro lado en un intento de evadirlo.

Hombre le rogó a su pareja y fue captado en video viral

El hombre no se da por vencido y corre para lograr alcanzarla. Seguidamente le grita algo, lo que hace que ella voltee, pero solo para pedirle que la deje en paz. Al ver que sus intentos para que le den una nueva oportunidad no tiene buenos resultados sorprende con una inesperada acción: ¡se lanzó al piso aferrándose a una de las piernas de la mujer!

Lejos de hacer que ella no termine la relación, la mujer se ve muy molesta, sin importarle que él llore desconsoladamente. La escena generó distintas opiniones entre quienes vieron el video en las redes sociales como Facebook, aunque no se conocen todos los detalles del conflicto ni el desenlace de la situación.

Reacción al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones en las redes. Algunas personas no dudaron en mostrar empatía por el hombre, mientras que otros se preguntaban sobre cuál sería el motivo que dio pie a la escena donde el hombre no duda en hacer de todo para evitar el fin de su relación.

"Pues inocente no creo que sea, algo hizo para que la mujer tomará esa decisión, y bien por ella", "algo hizo", "toda acción tiene una reacción. Cuando la mujer toma una decisión no está jugando", expresaron algunos internautas en el video de @heraldodeméxico.

De esa manera, un hombre fue captado suplicándole a su esposa que le permitiera volver con ella. La escena fue difundida en diversas plataformas de las redes sociales, que según se dio a conocer habría tenid lugar en México.