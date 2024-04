Mujer creyó que el eclipse desataría un apocalipsis y buscó la forma de sobrevivir: "Le ganó el pánico"

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso, compartido en TikTok, donde una mujer reveló que fue una de las personas que creía que el eclipse solar sería el "apocalipsis" y tras dejar a todos en la oscuridad por tres días era conveniente estar preparada "para sobrevivir".

Miles de personas se mostraron emocionados de poder presenciar uno de los eventos astronómicos más importantes de este 2024: el eclipse solar total.

Durante su proceso, la luz diurna se convierte repentinamente en oscuridad bajo la sombra redonda de la Luna, debido a que nuestro satélite natural se interpone en el camino de la luz del sol, proyectando así su silueta sobre la Tierra. Es por ello, que este acontecimiento, que se dio el 8 de abril, despertó una gran curiosidad alrededor del mundo.

Preocupada por el eclipse

En el material audiovisual, de solo tres minutos y cuatro segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Daisy, en la ciudad de Mazatlán, en México, decide compartir con sus seguidores de la plataforma china cómo se va preparando para el supuesto apocalipsis desencadenado por el eclipse.

La señora comienza a descargar varias compras masivas que realizó tras creer que su localidad estaría en la oscuridad total por varios días y que el caos se apoderaría del resto de personas. Entre los suministros que adquirió para su "supervivencia" estaban sopas instantáneas hasta baterías, pasando por sacos de harina y comida para sus mascotas.

"Resulta que casi salí divorciada solo por comprar todas estas cosas. Así me preparo para el fin del mundo", se lee en la descripción del clip, dejando entrever que su familia se mostró indignada por su insólita acción.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la mujer asegurando que debería mantener la calma y mantenerse mejor informada. Otros usuarios la calificaron de "ignorante" por caer en el pánico.

"Hay que estudiar para que no crean que un eclipse dura tres días", "ahora que pasó el eclipse, ¿qué pensará?", "¿está sobreviviendo?", "gasto por las puras", "es eclipse, no hay pandemia", "es eclipse, no el juicio final", "ajjajjaja no es invasión zombie", "ay, Dios mío, la ignorancia de la gente, solo son unos minutos y es un eclipse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer se preocupó por el eclipse solar al creer que ello generaría un "apocalipsis", por lo cual, no dudó en estar preparada y comprar todo lo necesario para "sobrevivir con su familia".