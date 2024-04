Padres acompañan a sus hijos en primer día de universidad y usuarios reaccionan: "Exagerados"

09/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en Facebook, donde decenas de padres de familia se hicieron presentes en el primer día de clases de sus hijos como una forma de apoyarlos en esta nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, los internautas no tuvieron piedad y los calificaron de "exagerados" asegurando que ellos fueron solos.

Muchos padres no dudan en brindar todo su amor y apoyo incondicional, sin importar la edad que tengan. Además, hacen lo posible para que sus hijos tengan confianza en ellos y siempre acudan a pedirles algún consejo sin ningún temor.

Padres dan todo su apoyo

En la página Revista Prende y Apaga, se ven varias fotografías que capta el preciso momento en que varios padres y madres esperan en los exteriores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) a que sus hijos ingresen.

El motivo de la presencia de cada uno de ellos se debe a que no deseaban perderse un día tan especial en la vida de sus "retoños": ¡primer día en sus estudios superiores! Además, se encuentra pendiente de cualquier cosa que les falten para poder dar inicio de forma adecuada sus clases tras lograr alcanzar una vacante para una carrera profesional.

Padres esperan emocionados a sus hijos fuera de la UNSA por primer día de clases.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, las imágenes se volvieron tendencia y generaron cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los padres por estar presentes en las vidas de sus hijos, mientras que otros usuarios los criticaron por no enseñarles a ser independientes asegurando que no siempre estarán con ellos (por la muerte).

"Algunos hemos tenido la dicha de que nos acompañen desde los trámites, exámenes e ingreso a clases. A mi parecer, llena el alma el saber que nuestros padres están presentes", "qué lindo ver a papás tan presentes en la vida de sus hijos, a muchos de la vieja escuela les hubiera gustado", "una buena muestra de afecto en esta etapa", "no es bueno sobreproteger a los hijos", "qué exagerados", "gracias a Dios que mi madre dejaba que haga mis cosas solo, y gracias a ello soy bien seguro, constante y persistente", "la alegría de los padres por verlos ingresar y estar para ellos es un gran regalo. La emoción de algunos padres es incomparable porque quizá sus hijos lograron algo que ellos no", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, la escena causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de alrededor de 25 padres esperaban emocionados a que sus hijos ingresen a su primer día de clases tras lograr alcanzar una vacante en la UNSA para estudiar la carrera profesional de sus sueños.