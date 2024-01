Mujer se divorcia de su esposo que padece insuficiencia renal: "Yo quiero un proveedor"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en X (antes Twitter) donde una mujer confesó que le pidió el divorcio a su esposo porque sufre de insuficiencia renal y ella no estaba dispuesta a cuidarlo toda su vida, porque solo busca un proveedor.

Muchas personas logran encontrar al amor de sus vidas y están dispuestos a todo con tal de verlos felices hasta llegar al altar y jurarse fidelidad, así como estar juntos "en las buenas y en las malas". Sin embargo, con el tiempo las cosas cambian por completo.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer es interceptada por un joven y lo dejó conmocionado al señalar que se divorció de su esposo tras 14 años de relación porque estuvo enfermo.

Según la escena, el hombre padecía de insuficiencia renal y ella no estaba dispuesta a gastar parte de su vida cuidándolo porque deseaba que sea "un proveedor" y solo la complazcan hasta hacerla muy feliz.

"Desde los 14 hasta los 28 años estuve con una sola persona y realmente me divorcié porque está persona tenía insuficiencia renal y es una enfermedad súper difícil y llegó un punto en mi madurez donde me di cuenta de que debería haberme amado a mí antes desde el momento en que acepté a una persona con una enfermedad y no permitir que pasara tiempo", se escucha decir a la mujer en el clip, que logró alrededor de un millón de reproducciones.